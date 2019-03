Landfrauen wollen Zuwachs

Hauptversammlung der Landfrauen (v.l.): Vize-Chefin Heike Vomend ehrt Hildegard Layer. Daneben die Vorsitzende Gisela Bühler. © h. schäfer

„Wir sind eine nette Gemeinschaft die für alle Frauen vom Lande offen ist“, betonte Gisela Bühler. Die Vorsitzende des Landfrauenvereins Neckarhausen konnte bei der Jahreshauptversammlung in der „Neckarperle“ gut die Hälfte des rund 40 Mitglieder zählenden Vereins begrüßen und bei der Gelegenheit auch einen Rückzug verkünden: Zum Bedauern der großen Schar an Kuchen- und Waffelfans werden die Landfrauen mit ihren selbst gebackenen Leckereien nicht mehr am „Lebendigen Neckar“ teilnehmen, der Pflanzenbörse bleiben sie mit ihrem tollen Kuchenbüffet aber weiterhin treu.

Vorträge auch für Nichtmitglieder

Die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Heike Vomend ließ noch einmal das abgelaufene Jahr Revue passieren. Dazu zählten monatliche Vorträge zu diversen Themen wie Gesundheit, Altersarmut, Kulturelles, Historisches sowie Reise-Impressionen. Der Jahresausflug führte ins Schuhmuseum nach Hauenstein und der Seckenheimer Wassertrum war ebenfalls Ziel einer Führung. Zu den Vorträgen sind auch Nichtmitglieder willkommen. „Vielleicht bekommt dann jemand Interesse bei unserem Verein einzusteigen und mitzumachen“, hofft Heike Vomend auf Zuwachs.

Natürlich würde man sich über jüngere Leute freuen aber auch Damen im „gesetzteren“ Alter sind sehr willkommen. Die klassische Landfrau gibt es in Neckarhausen ja kaum noch, das einstige Fischer- und Bauerndorf ist längst in der Neuzeit angekommen. Geblieben ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das auch beim Landfrauenverein zum Ausdruck kommt.

Dass die Damen im vergangenen Jahr buchstäblich einiges „gebacken“ bekamen, wurde beim Kassenbericht deutlich, den Kassiererin Elisabeth Berlinghoff verlas. Die Haupteinnahmequelle resultierte nämlich aus dem Kuchenverkauf bei der Pflanzenbörse und dem Aktionstag „Lebendiger Neckar“. Die Kassenprüferinnen Helga Feuerstein und Ruth Birkhof bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, worauf die Vorstandschaft entlastet wurde.

„Wir wollen unsere Ehemänner schonen, deshalb sind wir am Neckarhäuser Fährkopf nicht mehr mit unserem Zelt präsent“, ließ Gisela Bühler wissen. Der Aufbau erweise sich für Männer im zumeist fortgeschrittenen Alter als zu beschwerlich, erklärte die Vorsitzende. Bei der Pflanzenbörse in der Orangerie im Schlosspark sei man hingegen vor Wind und Wetter geschützt, was alles vereinfache. Die Landrauen-Chefin bat um Kuchenspenden für die Veranstaltung am 18. Mai. Neben dem Rück- und Ausblick standen auch Neuwahlen und Ehrungen auf der Agenda. Die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin in Personalunion, Heike Vomend wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit sind Klara Blum und für 20 Jahre Hildegard Layer geehrt worden.

