„Langfristig ungeeignet“

Die erste Hürde wartet schon am Eingang. Wer die Edinger Kita Neckar-Krotten mit einem Kinderwagen besucht, kommt zwar bequem die Rampe hoch – aber dann nur mühsam ins Gebäude. Die Tür öffnet sich nämlich genau zur falschen Seite. Das Problem soll in Kürze behoben werden, erfahren die Gemeinderäte und Besucher bei der Ortsbegehung der Modulbauten, die seit gut einem Jahr die neue Kita Neckar-Krotten beherbergen.

Doch es gilt, noch mehr kleinere und größere Probleme zu lösen. Erst recht, wenn die als Provisorium konzipierten Räume von Kindergarten und Krippe zur Dauerlösung würden, was derzeit im Raum steht. Spätestens im Oktober soll der Gemeinderat nach Angaben von Bürgermeister Simon Michler festlegen, wie es für die Neckar-Krotten langfristig weitergeht: in den Modulen auf dem Sportplatz bei der Pestalozzi-Schule oder in einem Neubau im Gemeindepark.

Wie komplex die Entscheidung ist, stellte Michler beim Ortstermin klar. Denn es geht nicht nur ums Geld. Der Kauf der auf maximal 20 Jahre Nutzungsdauer ausgerichteten Module würde die Gemeinde 1,4 Euro kosten (derzeit 270 000 Euro Miete pro Jahr), ein Neubau im Park wird auf etwa 4,5 Millionen veranschlagt. Modernisierungsbedarf besteht indes auch bei anderen Kindergärten im Ort, und an der Pestalozzischule steht 2019/2020 der zweite Bauabschnitt der Sanierung bevor. Dann benötigen die Schüler ein Ausweichquartier, für das sich die Kita-Module anböten – vorausgesetzt, die Neckar-Krotten könnten bis dahin ihren Neubau beziehen.