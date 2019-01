Latein an nur einem Wochenende

„Errare humanum est“, so lautet eine lateinische Redewendung: Irren ist menschlich. Wenn sich Hermann Ungerer Henriquez nicht irrt, dann besteht für das Lernen der lateinischen Sprache auch außerhalb des Gymnasiums eine Nachfrage. Deshalb hat er einen Wochenendkurs „Latein für Anfänger ohne Vorkenntnisse“ ins Programm genommen.

Die Idee dazu hatte Chiara Di Muccio de Quattro, die den Kurs leiten wird. „Das Erlernen der lateinischen Sprache erweist sich auch heute noch als sehr nützlich“, betont sie. Es erleichtere nicht nur das Verständnis von Fremdwörtern, sondern helfe auch beim Studium der romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch). Wer zwei Nachmittage an einem Wochenende im April Zeit hat und 40 Euro investiert, der kann dabei sein.

„Das ist ein Experiment“, räumt der VHS-Leiter ein. Man müsse sehen, ob und wie das Angebot angenommen werde. Doch im Grunde gilt das für alle Kurse der Bildungseinrichtung. Ob sie ausgebucht sind oder nicht, das entscheidet sich immer erst nach Ablauf der Anmeldefrist.

Neben der 32-seitigen Hochglanzbroschüre im Din-A-4-Format listet auch die erst vor einem Jahr neu gestaltete Homepage der VHS das Angebot samt Infos, Terminen und Gebühren auf. Anmelden muss man sich aber nach wie vor analog, also persönlich oder telefonisch in der Geschäftsstelle oder schriftlich mit einem Anmeldeformular. Direkt auf der Internetseite, wie beispielsweise bei der VHS Badische Bergstraße, ist das vorerst hingegen nicht möglich. „Wir als kleine VHS packen das nicht“, entschuldigt sich der Leiter Ungerer Henriquez. Auch aus Gründen des Datenschutzes sei ihm das zu heikel. Gleichwohl ist er auf dem Gebiet der neuen Medien sehr aktiv. „Wir bauen gerade eine Facebookseite auf“, berichtet er. Seit 20. November findet man die VHS jetzt also auch in dem sozialen Netzwerk vertreten. Es sei allerdings sehr schwer, hier Fuß zu fassen, räumt Ungerer Henriquez ein. Fortschritte verspricht er sich von der Kooperation mit den benachbarten Volkshochschulen in Ladenburg/Ilvesheim, Schriesheim, Heddesheim und Dossenheim. Sie bilden gemeinsam landesweit die einzige Kooperation, die bis 2020 gemeinsam eine Zertifizierung anstrebt. In diesem Verbund sei auch ein Ausbau der digitalen Angebote und Dienstleistungen denkbar, also auch die Anmeldung per Mausklick oder Handy-App. Bis dahin müssen Interessenten aber noch im Heft blättern oder auf der Homepage scrollen. Doch auch das kann sich durchaus lohnen.

Neu im Programm sind beispielsweise karibische Tänze, Core-Drumming und neben Latein auch Italienisch für die Reise. Sogar Schnupperkurse im Tennis stehen bei der VHS auf dem Stundenplan. „Wir sind sehr stolz auf diese Kooperation mit dem Tennisclub Grün-Weiß“, sagt der Leiter. Neben der klassischen Buchung für sich selbst lassen sich die Kurse jetzt sogar verschenken. Der Geschenkgutschein lässt sich mit beliebigem Wert erwerben und ist dann für alle Angebote der VHS einsetzbar.

