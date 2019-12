„Leben ohne Hund ist sinnlos“

„Ein Leben ohne Hund ist möglich – aber sinnlos.“ Dieses Zitat, frei nach Loriot, trifft sozusagen des Pudels Kern. Über neun Millionen Hunde gab es 2018 in Deutschland. Der Hundesport macht die Tiere mittels moderner Ausbildungsmethoden zum „sozialisierten Familienhund“. Einer, der „vollkommen in seiner Berufung als Hundesportler und Leistungsrichter aufgeht“, ist Richard Strauß aus Neckarhausen.

Hundesport mit Herzblut zu betreiben, das ist für ihn durchaus eine Lebensaufgabe. Strauß (68) ist in Ladenburg geboren,wie er nur zögerlich preisgibt, „doch isch bin än eschter Neggarheiser Buu“, wohnhaft in der Schlossstrasse. Tätig war er die meiste Zeit seines Berufslebens als Angestellter im öffentlichen Dienst. „Doch meine große Passion“, so betont er, „war immer die Zusammenarbeit mit dem Hund“.

Strauß ist langjähriger Vorsitzender des Vereins für Hundesport in Neckarhausen (VfH). Seit über 40 Jahren lenkt er zusammen mit seinen Vorstandskollegen die Geschicke des Vereins. Fast ebenso lange ist er aber auch aktiver Hundesportler, Ausbilder und seit 1976 Leistungsrichter. „Damals mit 25 Jahren, war ich mit Abstand der jüngste Leistungsrichter im Hundesport in der Bundesrepublik“, erzählt er stolz. Als aktiver Sportler war Strauß auch Teilnehmer an mehreren Deutschen Meisterschaften.

Die Liste seiner Erfolge ist lang. Als berufener Mannschaftscoach der Deutschen Nationalmannschaft IGP im Hundesport von 2009 bis 2012 führte er bei Weltmeisterschaften in Österreich, Finnland, Deutschland und Ungarn die Mannschaften an. Meisterschaften auf diesem Niveau sind zugleich Demonstrationen des Hundesports in der breiten Öffentlichkeit, bieten nationale und internationale Vergleiche der jeweils gängigen Ausbildungsstandards. Um die Mensch-Hund-Teams zu beurteilen, sind Leistungsrichter vonnöten, die einen großen Erfahrungsschatz und ein hohes Maß an Objektivität aufweisen.

Die große Leistung von Strauß ist es, dass er als Leistungsrichter bis in die höchsten Richtergremien vorgedrungen ist. Strauß gilt zudem als „Scharfrichter“ unter den Richterkollegen und ist bei den Hundesportlern als der „eiserne Deutsche“ wohlbekannt. „Mir entgeht so gut wie nichts auf dem Wettkampfplatz, Titel und große Namen interessieren mich nicht. Das Wohl des Tieres steht bei mir immer im Vordergrund. Da bin ich absolut unbestechlich“, erklärt Strauß und fügt voller Überzeugung hinzu: „Isch bin Kurpälzer, do hott mer vor käm Angscht.“

Daran hat er in vielen Jahren keinen Zweifel gelassen. „Es kann bei mir schon mal passieren, dass vor dem Wettkampf auch aktuelle Weltmeister oder Landesmeister aus dem Wettbewerb genommen werden, das ist gerade erst in Wien passiert“, berichtet er. Die dortige IGP-Weltmeisterschaft als Supervisor zu begleiten, das bezeichnet er als –weiteren Höhepunkt in seiner hundesportlichen Laufbahn. 148 Hundeführer aus 58 Nationen waren dort mit ihren Vierbeinern am Start. Dabei kristallisierte sich das Team Deutschland als der Weltmeister 2019 heraus.

Oberrichter sind als Supervisor bei Wettkämpfen stets die letzte Instanz, gerade bei unpopulären Entscheidungen. Nur vier davon gibt es für Weltmeisterschaften, sechs für nationale Meisterschaften in Deutschland. Sie alle werden durch den Weltverband FCI und nationale Dachverbände im Hundesport berufen.

Frau für alle Fälle

Seine „Frau für alle Fälle“, Michaela Strauß, ist Erzieherin von Beruf und eine echte Schwarzwälderin. Sie stammt aus Titisee-Neustadt und ist – wen wundert’s – ebenfalls dem Hundesport und dessen hiesigem Verein seit Jahren aktiv verbunden. „Wenn es meine berufliche Tätigkeit erlaubt, bin ich öfters auf seinen Dienstreisen im In- und Ausland dabei“, erzählt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Man darf ihn nicht immer allein lassen.“ In Hundekreisen nennt man das wohl eine solide „Mensch-Mensch-Beziehung“.

Einer der Höhepunkte im Vereinsleben der Neckarhäuser Hundefreunde war sicherlich die Organisation und Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der Fährtenhunde vor zwei und drei Jahren in Edingen. Aber alles geht einmal zu Ende, und so wohl auch in absehbarer Zeit die hundesportliche Laufbahn von Strauß. Leistungsrichter im Hundesport werden in der Regel bis 70 Jahre eingesetzt. Mit einmaliger, dreijähriger Verlängerung für besonders befähigte. „Da hab’ ich noch fünf Jährchen“, bemerkt Strauß. Sein Fazit nach Jahrzehnten aktiven hundesportlichen Lebens: „Das Wichtigste im Hundesport ist die gelungene Beziehung zwischen Hund und Mensch. Diese steht immer im Mittelpunkt.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019