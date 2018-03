LED auf dem Vormarsch

Anzeige

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Edingen-Neckarhausen auf die moderne und energiesparende LED-Technik rückt immer näher. Der Technische Ausschuss des Gemeinderates hat in seiner jüngsten Sitzung die so genannte Bewertungsmatrix beraten. Darin wird festgelegt, wie stark die einzelnen Aspekte wie Energieverbrauch, Ästhetik und Preis berücksichtigt werden sollen. Mit 35 Prozent liegt der Preis dabei ganz oben.

Lange Garantie

„Die Vorgehensweise mit einer Matrix hat sich bewährt“, erläuterte Diplom-Ingenieur Klaus Bellgardt vom beauftragten Büro STEP Consult im Ausschuss. Die Garantie sei ein wichtiger Aspekt. Inzwischen gäben die Hersteller eine Gewährleistung von acht bis zehn Jahren, sagte der Fachmann.

Bereits im ersten Anlauf können neben den Hauptstraßen eine ganze Reihe weiterer Leuchten modernisiert werden, darunter diejenigen mit dem größten Verbrauch, die Seilleuchten, die über der Straße hängen und die besonders störungsanfälligen Pyramidenleuchten, beispielsweise vor dem Rathaus in Edingen. Dort ist eine der Laternen bereits mit LED-Leuchtmittel ausgestattet, wie Bellgardt berichtete.