LED-Straßenlampen auf dem Vormarsch

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die energiesparende LED-Technik in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen kommt in Fahrt. Einstimmig hat der Gemeinderat den Auftrag an die MVV Netz GmbH vergeben. Bis zu 350 000 Euro sollen in das Projekt fließen, um alle Zuschüsse auszuschöpfen. Weil das Ergebnis der Ausschreibung bei nur 280 000 Euro lag, wird der Umfang der Umrüstung entsprechend ausgeweitet.

„Das ist eine gute Sache und bringt uns eine Einsparung auf Dauer“, erklärte Bürgermeister Simon Michler. Dass der Angebotspreis um mehr als ein Drittel niedriger liegt als die Kostenberechnung, führt Ingenieur Klaus Bellgardt auf eine regelrechte „Preisschlacht“ zurück, die auf dem Markt ausgebrochen sei. Das beobachte er auch in anderen Kommunen. 630 Leuchten waren ursprünglich ausgeschrieben, nun können mit den bereitgestellten Mitteln vermutlich 800 finanziert werden. Berücksichtigt werden dabei besonders alte Bestände. Komplett ausgetauscht werden die alten Seilleuchten, die in der Vergangenheit häufiger ausgefallen seien. Gleiches gelte für die Quecksilberdampfleuchten, die seit 2015 nicht mehr nachgekauft werden können.

„Ich bin froh, dass unser Antrag von 2014 umgesetzt wird und erste Erfolge sichtbar werden“, sagte Bernd Grabinger (CDU) und sprach von einem wichtigen Beitrag zur Entlastung der Umwelt. 60 bis 70 Prozent weniger Energieverbrauch und längere Wartungszyklen sorgten für Einsparungen. „Wir dürfen uns lange an dem neuen Licht freuen“, sagte Thomas Zachler (SPD) unter Hinweis auf die finanziellen Auswirkungen.