Lehrerpult und Tafel aus Sandstein

Auf den steinernen Stufen werden vor allem Kinder und Jugendliche Platz nehmen, um Naturkundeunterricht hautnah zu erleben. Die Podeste zwischen den Stufen sind mit Pflastersteinen belegt, die am Schlossplatz in Neckarhausen vor der Neugestaltung ausgebaut worden waren. Außerdem gibt es ein „Lehrerpult“ aus vier großen Sandsteinelementen und eine „Tafel“, um in der Sprache des Klassenzimmers zu bleiben. Allerdings wird die Tafel auch mehr als Sitzgelegenheit dienen, wie Bohrmann erläutert.

Als krönender Abschluss des Ganzen wird bis Ende April ein riesiges Sonnensegel über den Bereich gespannt. „Dadurch erwarten wir einen tollen räumlichen Effekt“, erklärt Bohrmann. Das Segel wird übrigens in einem Ockerton gehalten sein. Eine Auflage der Genehmigungsbehörde, wie der Ingenieur ergänzt. Denn ein weißes hätte zu sehr das Sonnenlicht reflektiert.

Unterdessen sind in dem Gewässer bereits die ersten Fische eingezogen. „Das erkennt man an den Luftblasen“, erklärt Bohrmann. Das Holz, das im Uferbereich liegt, dient ihnen als Versteckmöglichkeit. Bis zum ersten Mal Fischkinder im Wasser schwimmen, werden noch ein paar Wochen vergehen. Die Fische laichen in den Monaten Mai und Juni. Voraussichtlich im Juni soll die offizielle Eröffnung des Projektes erfolgen, das insgesamt rund drei Millionen Euro kostet. Bürgermeister Simon Michler hofft, dass auch Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zu diesem Ereignis kommt. Er hat sich von Anfang an dafür stark gemacht und zeigte sich im Oktober 2015 gegenüber dem „MM“ überzeugt: „Das ist gut angelegtes Geld.“

