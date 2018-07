„Lieber bedächtig drangehen, bevor man etwas zerstört“

Anzeige

Dass wichtige Räume von repräsentativen Barockgebäuden meist ausgemalt waren, ist bekannt. Deshalb überrascht es nicht, dass bei der Behebung von im März 2016 entstandenen Wasserschäden im großen Saal des Edinger Schlössels Reste von Wandmalereien entdeckt wurden. Sie sehen aus wie Teile eines gemalten Bilderrahmens. Und Dietrich Herold, Vorstandsmitglied des Fördervereins und ehrenamtlicher Verwalter des Gebäudes, hat eine Theorie dazu: „In diesem Rahmen könnte eins der vier der Kobell-Bilder gehängt haben, die sich heute im großen Sitzungssaal des Neckarhausener Schloss befinden.“ Denn die Gemälde des bekannten Malers Ferdinand Kobell (1740 bis 1799) stammen aus dem Edinger Schlössel.

Nach Herolds Auffassung gibt es an den Wänden des großen Saals lediglich vier Stellen, die von der Fläche her zum Aufhängen der Bilder geeignet wären. Nun möchte er die Kobells ausmessen, um zu sehen, ob sie in den gemalten „Rahmen“ passen.

Das Edinger Schlössel Die ältesten Nachrichten über das Edinger Rittergut gehen auf die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Ende des 14. Jahrhunderts gelangte es an Württemberg, das es den Herren von Erligheim zu Lehen gab. 1556, nach dem Tod des letzten männlichen Vertreters der Erlickheimer vergab der Herzog von Württemberg das Gut an die Landschaden von Steinach. Im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) wird das Gut verwüstet. Am 1. Februar 1681 verkauft der Herzog von Württemberg den Hof an den Kurpfälzischen Rat und Haushofmeister Johann Ludwig von Bettendorf. Am 1. Mai 1699 Verkauf an den Kaiserlichen Rat Wolfgang Wilhelm von Völker. Weitere Besitzwechsel in rascher Folge, bis der kurpfälzische Staatsminister Georg Augustin von May es 1722 erwirbt. 1762 Verkauf an die Freiherrn von Castell, auf die das noch heute bestehende Schlösschen zurückgeht. 1792 kauft Franz Albert Reichsgraf von Oberndorff das Freiadlige Gut. Im Schlösschen wird die Verwaltung einer Brauerei eingerichtet, dann gelangt es in private Hände, dient zu Wohnzwecken und, das Erdgeschoss zeitweise als „Schlosscafe“. Im Dezember 2010 beschließt der Gemeinderat den Ankauf durch die Gemeinde. kba

Inventarliste von 1784

Unterhalb der Stelle mit der Malerei ist lediglich der blanke Stein zu sehen. Wurden bei den Arbeiten Teile der Wandmalereien beseitigt? Hans Stahl verneint das. Falls es Substanzverluste gab, sind sie zu einem früheren Zeitpunkt entstanden, so der Vorsitzende des Fördervereins. Denn auf den Steinen klebten die Fliesen, die zur Küche einer früheren Wohnung gehörten. „Da waren keine Wandmalereien mehr, sonst hätten wir natürlich darauf geachtet.“