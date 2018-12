Lieder bei Kerzenschein

„Macht hoch die Tür,die Tür macht weit“ – mit dem Text dieses uralten Adventsliedes verkündete die Pfarrerin der Lutherkirche Neckarhausen, Antje Pollack, zu Beginn des Adventssingens ihre Freude „auf einen wunderbaren und heiteren Abend“. Und eröffnete am dritten Adventssonntag dieses traditionelle Singen, das einen ganzen Reihe von Veranstaltungen zum hundertjährigen Bestehen beschloss.

Gestaltet wurde der Abend von den Sängerinnen und Sängern des Evangelischen Singkreises unter der Leitung von Manuel Knoll, der am Klavier und an der Orgel musikalisch begleitete. Und von allen Anwesenden, die dieses „Adventssingen der anderen Art“ eindrucksvoll unterstützten. Kurzfristig absagen musste dagegen das angekündigte Blechbläserensemble aus Heidelberg.

Heidi Kozow, Kirchendienerin der Lutherkirche, hatte die Kirche mit unzähligen Lichtern stimmungsvoll geschmückt: „Ich weiß selber nicht genau, wie viel das sind.“ Der junge Dirigent stellte den Verlauf des Abends vor. Schon beim ersten Lied „Schlussgesang aus dem Oratorio de Noel“ von Saint-Saens zeigte sich das hohe Niveau des Singkreises. Mit dem wunderbar zur Jahreszeit passenden Lied „An kalten, dunklen Tagen“ von Claus Clausen wurde sogleich die Gemeinde zum Mitsingen eingebunden. Danach bat Noll alle Anwesenden um eigene Liedwünsche. Gemeinsames Singen schenkt Freude, und das wurde mit „Herbei, o ihr Gläubigen“, „Tochter Zion“ und „O komm du Morgenstern“ zusammen mit den aktiven Sängern einmal mehr bestätigt. Während der kurzen Verschnaufpause hörte man andächtig dem gekonnten Knollschen Orgelspiel, ein Stück von Bach, zu.

Dann gab es abermals Wunschlieder, etwa „Hört der Engel helle Lieder“ und „Die Nacht ist vorgedrungen“. Der Singkreis glänzte mit „Du bist in die Welt gekommen“ von Bernd Stegmann und „Ich steh an deiner Krippen hier“.

Pfarrerin Pollack verkündete am Ende: „Er ist schon da, der dich getragen.“ Dem Segen folgte die Einladung an die Gemeinde zu Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck im gemütlichen Teil. Mit ein wenig Wehmut. Manuel Knoll wird nach zweijähriger Chorleitertätigkeit den Singkreis verlassen, um sein Masterstudium der Kirchenmusik zu beginnen. Dankbar sagte er: „Ich hatte hier so viele Highlights und schöne Momente.“ Nachfolger wird Wieland Bosse. Mit dem neuen Leiter soll es im Februar 2019 in bewährter Form weitergehen. mic

