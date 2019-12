Lieder und Bläserklänge läuten den Advent ein

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“ Beim traditionellen Adventsmusizieren des örtlichen Bundes der Selbstständigen (BdS) in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatbund Edingen-Neckarhausen hat weit mehr als ein Lichtlein gebrannt. Die Veranstaltung gilt als offizieller Start der Advents- und Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen. Auch wenn die Lichter schon ein paar Tage vor dem ersten Advent zu leuchten begannen, sorgte der stimmungsvolle Treffpunkt auf dem kleinen Karree neben dem Messplatz doch für adventlichen Zauber.

Seitens des BdS-Vorstandteams begrüßte Klaus Schäfer die zahlreichen Besucher. Mit dem Lied „Alle Jahre wieder“ eröffnete der evangelische Posaunenchor Edingen den kleinen adventlichen Reigen. Die Blechbläser unter Leitung von Albrecht Merdes luden zum Mitsingen der weihnachtlichen Weisen ein. Wer nicht ganz so textsicher war, für den hatte der Kultur- und Heimatbund Edingen-Neckarhausen kleine Liedhefte drucken lassen.

Neben dem Kulturellen kam auch das Kulinarische nicht zu kurz. „Die Kälble-Karnevalisten haben uns ihre Unterstützung angeboten, die wir gerne angenommen haben“, freute sich BdS-Vorstandsmitglied Sabine Herrwerth über das Helfer-Quartett. Stefan Specht als Chef-Griller der Karnevalisten brutzelte Steaks und Bratwürste. In den beiden Pavillons dahinter dampften die Waffeleisen und florierte der Glühwein-Verkauf. „Das winterliche Wetter passt zur Veranstaltung. Das traditionelle Adventsmusizieren ist immer eine gute Gelegenheit mit Leuten ins Gespräch zu kommen“, konstatierte die Kulturreferentin des Kultur- und Heimatbundes, Inge Herold. Bürgermeister Simon Michler erfreute sich ebenfalls an dem stimmungsvollen Abend, dem Väterchen Frost ein Hauch von Frost verlieh.

Zwar fielen aus dem klaren Himmel keine Sterntaler, dafür setzen die Selbständigen auf BdS-Taler. Jeder Taler hat einen Geldwert von fünf Euro und kann zum gleichen Wert gegen Waren oder Dienstleistungen bei allen teilnehmenden Gewerbetreibenden in Edingen-Neckarhausen eingetauscht werden. „Anstatt eines Gutscheins kann man auch Taler zu Weihnachten verschenken“, gab es seitens des BdS schon einmal einen Geschenke-Tipp. Adventkalender verteilte der BdS an die Buben und Mädchen. Außerdem beschenkten einige Gewerbetreibende am Nikolaustag den Nachwuchs, der den „Laufzettel“ mit den beteiligten Geschäften gerne „abarbeitete“ .

Die Großen gehen in diesem Jahr natürlich ebenfalls nicht leer aus. Wer kurz vor Weihnachten noch das große Los ziehen will, der sollte jetzt bei den BdS-Glückslosen zugreifen. Die nummerierten Lose sind in den teilnehmenden Geschäften beim Einkauf erhältlich und werden gratis abgegeben. Zu gewinnen gibt es drei Hauptpreise und viele weitere Sachpreise. Die Verlosung findet am Donnerstag, 19. Dezember, im Schützenhaus statt.

Im neuen Jahr geht der örtliche Bund der Selbständigen auch neue Wege. „Wir planen eine Fusion mit dem Friedrichsfelder BdS“, ließ Klaus Schäfer wissen und fügte an: „Gemeinsamkeit macht stark, das gilt gerade auch für die Geschäftsleute am Ort.“

