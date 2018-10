Lieder und Klänge aus Kirche und Welt

„Es war eine enorme Steigerung zwischen der Generalprobe und dem Konzert. Wenn es immer so klingen würde wie heute, wäre das toll.“ Der Chorleiter von „Friday upstairs“, Dirk Apfel, war sichtlich zufrieden mit der gesanglichen Darbietung seiner Sängerinnen und Sänger. Unter dem Motto „People get ready“, trat der Gospel-Chor bei einem gut besuchten Konzert in der evangelischen Kirche auf.

Für den Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde ist das Gotteshaus ein vertrauer Ort. Mehrmals im Jahr umrahmt er hier Gottesdienste musikalisch. Während die zahlreichen Besucher bereits auf den Kirchenbänken Platz genommen hatten, durchquerten die Chormitglieder rasch den Mittelgang der Kirche, um sich im Chorraum zu formieren. Dort erklang zum Auftakt ein mitreißendes „Halleluja amen“ sowie das neuzeitliche Kirchenlied „In Gottes Namen wollen wir finden, was verloren ist“.

Chormitglied Kerstin Remmers begrüßte die Besucher und versprach eine bunte Mischung aus Gospel, Kirchenliedern und Songs aus dem englischsprachigen Bereich. „Es wäre schön, wenn Sie bei der hebräischen Volksweise „Schalom“ mit einstimmen würden“, bat Kerstin Remmers. Weiter ging es mit „Gut genug“, einem Lied für Selbstzweifler. Keinen Zweifel an Gott auch in der ärgsten Not, ließ der Theologe Dietrich Bonhoeffer. Sein geistliches Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“, entstand kurz vor seiner Hinrichtung als NS-Widerstands-Kämpfer. Der Chor vermittelte auf wunderbare, ja andächtige Weise, den tröstlichen Inhalt des zum Lied gewordenen Gedichts.

Zurück im Erdgeschoss

Bevor es mit dem flott gesungenen Motto „People get ready“ weiterging im Programm, plauderte Chormitglied Tanja Nieber ein wenig aus dem Chor-Alltag, der gar nicht mehr „upstairs“ stattfindet. „Wir hatten ja zunächst freitags im Anna-Bender-Saal geprobt, zu dem eine Treppe hochführt. Jetzt proben wir zwar aber immer noch am Freitag, aber ebenerdig im Martin-Lutherkindergarten“, ließ die Sängerin wissen.

Von der gesanglichen Qualität her ist man aber keineswegs abgestiegen im Gegenteil: Der Chor ist gut aufgestellt und offen für neue Mitsänger, gerne auch Männerstimmen, die in der Unterzahl sind. Damit Mamas und Papas mit „Anhang“ problemlos mitsingen können, wird während der Proben eine Kinderbetreuung angeboten. Soviel zum harmonischen „Chorgeist“, der auch beim Konzert zu überzeugen wusste. Immer wieder kamen Solisten aus den eigenen Reihen zum Zug.

Zwischendurch hatte die „Dossenheim Brass“, ein reines Blechbläser-Ensemble, ihren Auftritt. Die fünf Herren, darunter Dirk Apfel an der Tuba, begeisterten mit ihrem ungewöhnlich breiten Repertoire und dem satten Sound ihrer Instrumente. Nach den Blechbläsern, unter anderem mit Stings Hymne an den „Englishman in New-York“, war wieder der Chor mit dem beschwingten und lebensbejahenden „Viva la Vida“ am Zug. Weiter ging es mit Michael Jacksons „Man in the Mirror“ samt rhythmischem Fingerschnippen.

Gospels sowie Volksweisen aus Irland bestimmten ferner den zweiten Teil des Programms, der mit dem Traditional „Toss the feathers“ als Zugabe endete. Das Publikum dankte dem Chor mit viel Beifall für den gelungenen Vortrag, an dem auch die Instrumentalisten Lars Ducati (Gitarre), Bettina Bradatsch (Flöte), Sabine Tschöpl (Akkordeon) Thilo Ratai (Klavier) und Armin Tscheuschner (Schlagzeug) ihren Anteil hatten.

