Limonade aus Giersch erfrischt nach Natur-Safari

„Wir wollen heute erkunden, was es hier alles gibt.“ So fasste der Joachim Franz die Ziele der Ferienspiele beim Naturschutzbund Edingen-Neckarhausen (NABU) zusammen. Die 15 Kinder sollen dabei auf dem NABU-Gelände die Natur entdecken, wie der NABU-Vorstand weiter ausführte: „Wir wollen hier einen Natur- und Tiergarten anlegen und den Tieren ein neues Zuhause geben.“ Denn der Mensch breitet sich immer mehr aus und drängt die Natur zurück, die Kinder sollen dagegen etwas tun und ein Verständnis für die Natur bekommen. Und vor allen Dingen die Natur entdecken.

Bevor die Kinder mit einem fünfseitigen Rallyebogen durch den NABU-Garten starteten, hatten die Betreuer noch allerhand zu tun. Nicht nur die Corona-Verordnungen galt es umzusetzen, auch gegen die Hitze mussten sie kämpfen, indem sie die Kinder mit reichlich Wasser versorgten Sonnenschirme aufstellten.

Leckeres Unkraut

„Die kleinste darf in den Schubkarren“, hieß es, dann zogen sie in Fünfergruppen los, um die Natur zu erkunden. Und im NABU-Garten gab es viel zu erkunden, nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Geschmackssinn: Beispielsweise den Giersch, der vielen Gärtnern eher als Unkraut bekannt ist. Der schmeckt weder nach Pfefferminz, noch nach Knoblauch, sondern nach Petersilie, wie die Kinder herausfanden. Unter fachkundiger Anleitung entdeckten sie auch die wilde Möhre, deren Duft die Kinder sofort der Möhre zuordneten: „Wenn ihr in der Wildnis überleben wollt, dann solltet ihr diese wilde Möhre suchen.“ Für einige Bienensorten sind sie die Hauptnahrungsquelle.

Im Sandarium ging es dann um die Sandbienen, aber auch Eidechsen leben hier. Und beim Teich gab es allerhand Wassertiere zu entdecken, nicht nur im Wasser sondern auch auf der Oberfläche. Das Trinkwasser aus der Flasche war notwendig bei der Hitze, aber die selbstgemachte Limonade aus dem Giersch schmeckte dann doch besser. dle

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020