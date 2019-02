Linke hat 22 Bewerber

Die Linke in Edingen-Neckarhausen hat jetzt gestern Bewerber für die Gemeinderatswahl am 26. Mai bekanntgegeben. Die Nominierung der Kandidaten erfolgte hinter verschlossenen Türen, der „MM“ war nicht zu der Veranstaltung eingeladen. Der Anteil der Frauen auf der Liste beträgt 41 Prozent, das Durchschnittsalter liegt bei 50,7 Jahren.

Die Linke tritt zum ersten Mal bei einer Gemeinderatswahl in Edingen-Neckarhausen an. Ihr Spitzenkandidat Edgar Wunder ist bereits Mitglied des Kreistages. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Linke in der Gemeinde 2,8 Prozent der Stimmen erhalten. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 7,0 Prozent der Zweitstimmen.

1. Dr. Edgar Wunder: 49, Sozialwissenschaftler

2. Marion Miltz-Savidis: 41, Medizinisch-technische Laboratoriums-Assistentin

3. Gerd Wolf: 57, Angestellter

4. Dastan Jasim: 25, Studentin

5. Moritz Schott: 28, Student

6. Dustin Schuschnig-Fowler: 25, Kaufmann im Einzelhandel

7. Antje Runge: 40, Angestellte

8. Florian Dahlitz: 19, Student

9. Sylvia Köth: 49, Mechanikerin;

10. Daniel vom Baur: 65, Rentner

11. Ruth Ostric: 69, Kunsttherapeutin;

12. Peter Köth: 51, Zimmermann

13. Marie-Luise Syrer: 72, Rentnerin

14. Walter Seyffer: 71, Dozent

15. Brunhilde Wolf: 79, Rentnerin

16. Gerhard Millgramm: 69, Rentner

17. Manfred Syrer: 79, Rentner

18. Eva-Maria Hofer: 47, Informatikerin

19. Jannik Groß: 19, Buchhalter

20. Dr. Margit Wunder: 42, Ärztin

21. Maximilian Veigel: 57, Pflegepädagoge

22. Stephan Böttge: 62, Diplom-Pädagoge. red

