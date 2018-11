Linke wollen in den Rat

Die Linke tritt in Edingen-Neckarhausen will bei der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr mit einer offenen Liste antreten. Das kündigt Edgar Wunder (Bild: privat), Mitglied des Ortsvorstands, in einer Pressemitteilung an. Ein entsprechender Beschluss sei auf einer Mitgliederversammlung einstimmig gefasst worden, heißt es. „Es können und sollen nicht nur Parteimitglieder kandidieren, sondern es

...