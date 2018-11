Die Stiftung Zukunft Lutherkirche sammelt seit zehn Jahren nicht nur Geld, „damit die Kirche im Dorf bleibt“, sie bereichert mit ihren Veranstaltungen auch das kulturelle Leben in der Gemeinde. Dazu zählt die Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit am Samstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Lutherkirche. Am kleinen Lesetisch im Altarraum wird wieder Franz Mazura Platz nehmen. Der Mann mit dem wohltönenden Bass, ein gefeierter Sänger auf den Opernbühnen der Welt, nimmt die Besucher mit auf eine literarische Reise durch die adventliche Zeit: Mal heiter, mal besinnlich, mal nachdenklich.

Neues Programm

Die Lesung am Vorabend zum ersten Advent ist ein Geschenk Franz Mazuras zugunsten der Stiftung und zur Freude der Besucher. Auch mit 94 Jahren steht der Sänger und Schauspieler noch auf den großen Bühnen, in der Lutherkirche wird der Altarraum für den Meister der Töne und Worte zur kleinen Bühne. „Ich darf schon so viel verraten, Franz Mazura hat dieses Mal ein ganz neues Programm an adventlicher Literatur und Klassikern weihnachtlicher Erzählkunst zusammengestellt“, lässt Stiftungsratsvorsitzende Ingeborg Schiele wissen.

Die Wochen im Advent stellen ja jedes Jahr aufs Neue eine Zeit der freudigen Erwartung dar und so hofft man seitens der Stiftung auf viele erwartungsfrohe Zuhörer. „Die Lesung an meinem Neckarhäuser Wohnort ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich gestalte den Abend mir und anderen zur Freude und den Autoren zur Ehre“, beschrieb der Künstler bei seinem Vortrag im vergangenen Jahr die Intentionen seines ehrenamtlichen Wirkens. Früher sang Franz Mazura übrigens in der katholischen Kirche die Weihnacht an und zu den Zuhörern zählten auch viele evangelische Christen. Inzwischen ist der Sänger bei den Protestanten zu Gast und es kommen in ökumenischer Verbundenheit auch Katholiken sowie all jene, die ihre Freude an dieser Form der Vortragskunst haben.

Musikalische Umrahmung

Umrahmt wird der Abend von dem jungen Sänger Fridolin Bosse sowie Instrumentalisten der Gemeinde. In der Pause dürfen sich die Besucher an heißem Apfelpunsch erwärmen. Kunstfertigkeit im „grünen Bereich“ bietet zudem der Adventsbazar in der Kirche an. Frauen waren zugunsten der Stiftung Zukunft kreativ und fertigten Adventskränze sowie Tisch- und Türschmuck. Verkauft wird am Samstag von 18 bis 19 Uhr sowie am Sonntag vor und nach dem Gottesdienst. Der Eintritt zur Lesung ist frei. fer

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018