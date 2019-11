Literatur und mehr

Die Katholische öffentliche Bücherei St. Bruder Klaus Edingen lädt am Sonntag, 17. November, von 10 bis 17 Uhr zur vorweihnachtlichen Buchausstellung in das Pfarrheim, Kolpingstraße 9, ein. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Buchhandlung Bücherwurm werden ausgewählte Neuerscheinungen aus verschiedenen Bereichen präsentiert. Alle Medien können während der Ausstellung und den Öffnungszeiten der Bücherei oder direkt bei der Buchhandlung Bücherwurm bestellt und auf Wunsch zugestellt werden. Neben dem Büchereicafé mit hausgemachtem Kuchen ist auch ein kleiner Bücherflohmarkt aufgebaut. Der Perukreis bietet zudemGeschenkartikel und Waren aus fairem Handel (gepa) an.

Für Leseanfänger hat die Bücherei ein Quiz der Stiftung Lesen vorbereitet, die Teilnahme wird natürlich belohnt. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Bücherei zugute und fließt in den Erwerb neuer Medien zur kostenlosen Ausleihe. Die Büchere St. Bruder Klaus ist zu folgenden Zeiten geöffnet: sonntags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr. red/agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019