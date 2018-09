„Machen es nicht, um Geld zu verdienen“

„Es war ein erstaunlich gut besuchtes und ausgesprochen fröhliches Pfarrfest. Petrus spielte trotz wolkenverhangenem Himmel fast bis zum Schluss mit“, bilanzierte Annegret Hauer vom Gemeindeteam der Bruder-Klaus-Pfarrei zufrieden. Das Fest zu Ehren des Pfarrpatrons bot neben Kulinarischem auch Literarisches. Das Bücherei-Team der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) hatte einen umfangreichen Flohmarkt organisiert, der „Leseratten“ jede Menge Futter bot.

Der Tag begann mit einem feierlichen Gottesdienst in der Bruder-Klaus-Kirche den Pfarrer Markus Miles zelebrierte. Musikalisch umrahmt wurde die Messe vom katholischen Kirchenchor unter Leitung von Matthias Hartmann. Den Sängern sowie den begleitenden Instrumentalisten gelang mit der „Missa Katharina“ von Jacob de Haan ein beeindruckender Auftritt, mit dem sich das Werk den Zuhörern nicht nur musikalisch erschloss, es war auch spirituell-geistlich fassbar.

Ehepaar Seubert verabschiedet

Im Rahmen des Gottesdienstes wurden auch die beiden Oberministranten Jan Groß und Marc Erny verabschiedet. Sie bekamen ihren vorbildlichen Einsatz an ihrer „bisherigen Wirkungsstätte“ gedankt. Ein Vergelt’s Gott wurde ebenso dem langjährigen Leiter des Bildungswerkes der Pfarrei St. Bruder Klaus, Bernhard Seubert und seiner Frau Margarete zuteil. „Damit geht eine jahrzehntelange Ära zu Ende, die ihr geprägt und gestaltete hattet“, betonte Claudia Hörner als Sprecherin des Gemeindeteams. Sie erinnerte an die vielseitigen Vorträge und insbesondere an die Bildungswerkreisen die vom Ehepaar Seubert akribisch vorbereitet wurden.

Die meisten Besucher wechselten nach dem Kirchgang zum Mittagessen ins Pfarrheim oder ins angrenzende Zelt. „Wir mussten sogar noch zusätzlich Tische und Bänke aufstellen, so groß war der Zuspruch“, stellte Annegret Hauer fest. Auch Familien mit Kindern waren gekommen, die das preisgünstige Angebot nutzten.

Tombola der Tanzania-Gruppe

„Wir machen das ja nicht, um Geld zu verdienen“, was zählt, ist die Teilhabe am Fest“, bemerkte Hauer. Neben den „fleischlichen“ Genüssen wie Krustenbraten, Steaks und Bratwürsten wurde auch eine vegetarische Alternative angeboten. Dazu gab es eine üppige Auswahl an Salat-Spenden.

Ebenso vielfältig bestückt war die Tombola der Tanzania-Gruppe, die zudem die fair gehandelten Klassiker Tee, Kaffee und Schokolade anbot. Zwischenzeitlich war man im Pfarrheim ebenfalls bei Kaffee und Kuchen angekommen. Und was passt zum Kaffee-Genuss besser als ein gutes Buch? In der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) die ebenfalls im Pfarrheim integriert ist, hatte das Bücherei-Team einen gut sortierten Flohmarkt veranstaltet. „Wir haben nicht nur Literatur aus unserem Bestand ausrangiert, uns wurden auch zahlreiche Bücher für den Flohmarkt gebracht“, wies Bücherei-Leiterin Hannelore Lueg auf das umfangreiche Buchsortiment zum Schnäppchenpreis hin.

„Die Leute waren großzügig und das Interesse war groß“, freute sich Anna Heinze, die neben Selina Schaefer ebenfalls zum Bücherei-Team zählt. Unterstützt wurde das Team ferner von Firmanden, die beim Schleppen der Bücherkisten halfen. Mit dem Erlös aus dem Bücher-Flohmarkt werden neue Bücher für die Bücherei angeschafft. Mit einem Abendlob, musikalisch umrahmt vom evangelischen Posaunenchor Edingen klang das gelungene Fest aus, das von zahlreichen Helfern gestemmt wurde.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018