Mädchen sexuell belästigt

Ein 15-jähriges Mädchen ist in Neckarhausen von zwei Männer sexuell belästigt worden. Wie die Polizei gestern berichtete, war die Jugendliche am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs von Edingen-Neckarhausen nach Ladenburg. Kurz vor der Auffahrt zur Brücke über den Neckar (Brückenstraße/Am Neckardamm) in Neckarhausen musste sie langsamer fahren, da zwei Männer vor ihr liefen. Beim Passieren der Männer hielt einer das Fahrrad des Mädchens am Fahrradkorb fest, weshalb die Jugendliche anhalten musste. Danach betatschten die Männer 15-Jährige unsittlich. „Dem Mädchen gelang es schließlich mit ihrem Fahrrad zu flüchten“, so ein Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und von normaler Statur. Sie sprachen laut Polizei eine „orientalische Sprache“. Einer ist etwa 1,85 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, der zweite, etwas kleinere, war mit einen grauen Pullover, ebenfalls mit hochgezogener Kapuze, bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Männer geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018