Magische Momente in der Kirche

Festlich, fröhlich und flott: Die Musikvereinigung Neckarhausen (MVN) war beim traditionellen Weihnachtskonzert in vielen Stil- und Spielarten unterwegs. Zu Beginn des gut einstündigen Programms spielten die Musiker den Festmarsch „Herbei, o ihr Gläubigen.“ Dem klangvollen Auftakt folgten viele weitere musikalische Geschenke konzertanter Blasmusik, die bei den Zuhörern für magische Momente sorgten.

Der Vorsitzende der Musikvereinigung, Werner Simon, begrüßte die Besucher in der katholischen St. Andreas Kirche. Die Bankreihen waren bis auf den letzten Platz besetzt, für einige Zuhörer blieb nur noch ein Stehplatz. Simon dankte der katholischen Kirchengemeinde und Pfarrer Markus Miles für das Überlassen des Gotteshauses. „Wir wollen mit unserem Konzert dazu beitragen, dass Sie die adventlichen Hektik ein wenig vergessen und Momente des Innehaltens finden“, sagte der MVN-Vorsitzende. Er zitierte Martin Luther mit dem Satz: „Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes.“

Die Geschenke nach Noten gewannen im Gotteshaus noch an Intensität und sorgten für viel Widerhall beim Publikum. Um es vorwegzunehmen, das diesjährige Weihnachtskonzert zählte mit zum Besten, was das Hauptorchester der Musikvereinigung im Zusammenspiel mit dem Jugendblasorchester Windstärke 08 als weihnachtliche Einstimmung bislang geboten hat. Das lag sicher auch mit am abwechslungsreichen Programm, das vom Leiter beider Orchester, Csaba Asboth, zusammengestellt wurde.

Der Dirigent freute sich in seiner Begrüßung, „dass die Kirche so gut gefüllt ist und auf diese Weise möglichst viele Menschen dem Weihnachtskonzert lauschen können.“ Es folgte mit „Veni Veni“ ein ehemals in Latein verfasstes Adventslied, das ins Deutsche übersetzt auch im Gotteslob seinen Platz hat.

Schon die Jugend klingt kräftig

„Jetzt hat unser Jugendorchester Windstärke 08 seinen ganz großen Auftritt“, kündigte Asboth den Solo-Auftritt des Nachwuchs-Orchesters an. Da ging bei Jingle Bells fröhlich bimmelnd mit den trabenden Pferdchen die Post ab. Ebenso schwungvoll war das rotnasige Rentier Rudolph unterwegs. „Das war wirklich nur unsere Jugend, und die klang doch schon ziemlich kräftig“, bemerkte Asboth zu Recht. Dass „Frohe Weihnacht“ auch im Latin-Rhythmus prima klingen kann, bewies das Orchester bei „Feliz Navidad“ von Jose Feliciano. Zu den modernen Klassikern, die in jedes anspruchsvolle Programm passen, zählt ebenso Leonhard Cohens andächtiges „Hallelujah“. Nach „Sweet Bells Fantasy“, folgte „Pat-A-Pan“ (Mannheim Steamroller), das nach eigenem Bekunden zu Asboths Lieblingsstücken zählt. Die flott beschwingte amerikanische Weihnachts-Wunderwelt ließ das Orchester beim „Christmas Rockfestival“ soundstark durch die Kirche hallen.

Der Ausklang war gewohnt klassisch mit einem Potpourri bekannter deutscher Weihnachtslieder – buchstäblich ganz großes Orchester. Eine Symphonie der Gefühle, ergreifend, beglückend und tröstend. Bei „O du fröhliche“ läutete Werner Simon am großen Glockenspiel dann buchstäblich die Weihnacht ein.

„Es war ein beeindruckendes Weihnachtskonzert und in seiner Darbietung eine weitere Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, lobte Altbürgermeister und MVN-Ehrenmitglied Werner Herold. Das aktuelle Ortsoberhaupt, Bürgermeister Simon Michler, fühlte sich zum Ausklang „richtig schön auf Weihnachten eingestimmt“, und er sieht das Geld, das in den Musiker-Nachwuchs investiert wird, gut angelegt. Wem es am Ende noch nicht warm genug ums Herz war, der konnte sich am Glühwein-Ausschank der Ministranten bedienen. „Der Erlös kommt in die Ministranten-Kasse, damit wir auch mal einen Ausflug finanzieren können“, ließ Oberministrant Jannik Gauert wissen.

