„Maria 2.0“ betet weiter

„Wir wollen unsere Kirche wachküssen und bleiben daher im geschwisterlichen Miteinander aktiv“, schreibt das Initiativteam „Maria 2.0“ in der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin. Es lädt zum Donnerstagsgebet ein, das am 4. Februar um 19.15 Uhr in Neckarhausen im Gemeindehaus St. Michael stattfinden soll.

Die Initiative fordert weiterhin, dass es in der katholischen Kirche kein Amt mehr für diejenigen geben darf, „die andere geschändet haben an Leib und Seele oder diese Taten geduldet oder vertuscht haben“. Außerdem will sie den Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche und die Aufhebung des Pflichtzölibats und die kirchliche Sexualmoral an der Lebenswirklichkeit der Menschen ausrichten.

Maske ist Pflicht

„Wir freuen uns über alle Männer und Frauen, die mit uns im Sinne dieser Anliegen beten“, heißt es in einem Aufruf. Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske ist während der gesamten Feier obligatorisch. Eine Anmeldung ist, anders als bei den Gottesdiensten an Samstagen und Sonntagen, nicht erforderlich. red

Info: Initiative in Münster: www.mariazweipunktnull.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021