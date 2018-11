Martinszüge in beiden Ortsteilen

„Ich geh’ mit meiner Laterne“, heißt es in Edingen am Freitag, 9. November. Der Martinsumzug startet um 18 Uhr an der Pestalozzi-Schule und bewegt sich, vorbei an der Kleingartenanlage, mit Sang und Klang einmal ums Karree. Zum Abschluss entfachen die Kälble-Karnevalisten auf dem Schulsportgelände ein Martinsfeuer. Neben den begehrten Martinsmännchen als kostenloser Wegzehrung für die kleinen Zugteilnehmer, werden im Schulhof Heißgetränke und Waffeln angeboten.

In Neckarhausen formiert sich der Umzug traditionell am Martinstag. Die Aufstellung erfolgt am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr Ecke Neurottstraße/Brückenstraße. Von dort aus zieht der klangvolle Lichtercorso innerorts weiter und biegt auf der Schlussetappe in die Hauptstraße ab, die geradewegs zum Abschluss in den Schlosshof führt. Als süße Belohnung verteilt das DRK Martinsmännchen an die kleinen Laternenträger, während der Schul-Förderverein im Schlosshof mit Heißgetränke bewirtet. Bei beiden Umzügen sorgt die Musikvereinigung Neckarhausen für die musikalische Begleitung. fer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018