Martinszug beginnt an der Schule

Zum Martinszug versammeln sich die Teilnehmer am Freitag, 9. November, um 18 Uhr auf dem Hof der Pestalozzi-Schule. Das Martinspony wird am Ende des Zuges stehen, damit alle Kinder eine Chance haben, es zu sehen.

Der Weg des Zugs führt an der Turnhalle vorbei in Richtung Tennis- und Kleingartenanlage zum Stangenweg und wieder in Richtung Schule. In Höhe der Bolzplätze geht es weiter in

...