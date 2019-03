Max-Hütte soll bis Ostern fertig werden

Der Jugendgemeinderat (JGR) hat sich nach der Neuwahl und konstituierenden Sitzung für seine zweite Amtsperiode einiges vorgenommen, um in der Gemeinde präsenter zu werden. Neben der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und der Fertigstellung der „Max-Hütte“ will man auch in der Öffentlichkeitsarbeit und hier insbesondere über die sozialen Medien aktiver werden. „Alle Themen, die irgendwie mit Jugendlichen zu tun haben, zählen zu unseren Anliegen“, betonte JGR-Vorsitzender Timo Sanzol-Rieth.

Zu Beginn der rund zweistündigen Sitzung im Bürgersaal des Rathauses blickte Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser noch einmal kurz auf das Fest der Kulturen zurück, an dem sich auch der Jugendgemeinderat beteiligt hatte. Mit der Waffelbäckerei leisteten die jungen Leute einen begehrten Beitrag im kulinarischen Parcours. Kaiser wies ferner auf weitere Veranstaltung mit Beteiligung des JGR im ersten Halbjahr hin. Dazu zählen Benefiz-Rockkonzert, Pflanzenbörse und Lebendiger Neckar. Außerdem sollte der JGR, laut Kaiser, die Kontaktpflege zu den kommunalen Gremien intensivieren und den jungendpolitischen Kern mehr zum Ausdruck bringen.

Werbung für Plouguerneau

Die Jugend hat auch die IG Partnerschaft im Fokus, weshalb die junge Botschafterin Emma Iddir dem Jugendgemeinderat ihre Aufwartung machte. Die Bretonin, die sich aktuell im Rahmen eines Freiwilligen-Dienstes in der Partnerschaftsarbeit engagiert, informierte über Jugendbegegnungen, Sprachaufenthalte sowie Ferienjobs in der Partnergemeinde Plouguerneau. Das erste, was man tun könne, sei Werbung für die verschiedenen Angebote zu machen, versprach Timo Sanzol-Rieth.

Ein Dauerbrenner auf der Agenda des JGR ist die Renovierung der „Max-Hütte“ oberhalb der Fähranlegestelle in Neckarhausen. Es müssten nur noch die hölzernen Außen-Verschalungen angebracht und verschraubt werden, dann sei das Ganze fertig, ließ der Vorsitzende wissen. Er regte an, die Osterferien für einen letzten Arbeitseinsatz zu nutzen.

Altes Logo bleibt

Ferner beschäftigte man sich mit der Planung eines Jugendgemeinderatsseminars, in dessen Verlauf die jungen Mandatsträger weitere Ideen für die dreijährige Amtszeit entwickeln will. Zur Diskussion stand auch, ob man das bisherige JGR-Logo beibehalten oder sich für ein Neues entscheiden wolle. „In den drei Jahren während der ersten Amtsperiode hat sich das Logo etabliert, es wäre total sinnfrei, ein Neues anzudenken“, sagte Dennis Frank. Dem schloss sich die Mehrheit der Ratsmitglieder an.

Je mehr Leute am persönlichen Treffen mit Bürgermeister Simon Michler teilnehmen, umso besser, war man sich bei der Vorbereitung des „Jour-Fixe“-Termins einig. Nach den illegalen Besprühungen von Infotafeln in der Fischkinderstube machte sich der Rat Gedanken darüber, ob eine aufgestellte Wand für legale Sprühaktionen eventuell Abhilfe von Sprühereien und Schmierereien dieser Art schaffen könnte. Eine andere Möglichkeit, sich sprühtechnisch und kreativ auszuleben, sieht das Gremium in der OEG-Unterführung, die zuvor aber erst erst einmal mit neuer weißer Farbe versehen werden muss.

Über eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Jugendgemeinderat via Facebook, Instagram und so weiter informierten Constantin Schwarz, Talessa Hohl und Emilia Jacobi. Mehr Austausch zwischen den verschiedenen Fraktionen und dem JGR regte schließlich noch CDU-Gemeinderat Lukas Schöfer an: „Damit wir Eure Standpunkte zu den verschiedenen Themen kennenlernen und Vorhaben gegebenenfalls unterstützen können:“

