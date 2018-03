Mehr als 400 Meter Fußweg zum sicheren Queren der Straße

Anzeige

„Richtlinien greifen nicht“

Bei der Anordnung von Zebrastreifen „sind sowohl verkehrliche als auch örtliche Voraussetzungen zu beachten“, schreibt die Sprecherin des Landratsamtes, Silke Hartmann. Diese seien in den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) genannt. Straßenverkehrsamt und Straßenbauamt kommen zu dem Schluss, dass diese Voraussetzungen derzeit nicht gegeben sind. Ändern könnte sich das bei einer erneuten Zählung, wenn in Kürze die derzeit noch freie Wiese gegenüber von Bäko mit 28 Häusern bebaut ist.

Heinrich Kraus hat für diese Argumentation kein Verständnis. Denn jetzt bleibt in Richtung Seckenheim nur die große Kreuzung als Möglichkeit, die Straße zu überqueren, und das ganz ohne Mittelinsel oder gar Zebrastreifen: „Das ist das Schlimmste, da kommen Sie nicht über die Straße.“ Abgesehen davon liegt diese Kreuzung am Ortseingang rund 140 Meter vom bisherigen Übergang entfernt. Hin und zurück macht das bereits 280 Meter. Richtung Ortsmitte werden die Haltebuchten an der Bushaltestelle als Alternative genannt. Doch die ist sogar 180 Meter entfernt und außerdem lediglich durch Warnschilder „Vorsicht, Fußgänger“ gesichert.

Eine regelrechte Querungshilfe mit Mittelinsel befindet sich erst an der Porschestraße – weitere 250 Meter entfernt. Wer ganz sicher gehen will, der muss bis zum Zebrastreifen nahe der Uferstraße laufen. Das sind dann insgesamt mehr als 700 Meter. Wohlgemerkt nur auf einer Seite der Straße. Je nachdem, wo sich das Ziel befindet, kommt die gleiche Entfernung noch einmal obendrauf.

„Ampel am sichersten“

„Das sicherste ist definitiv ein Zebrastreifen oder eine Ampel“, räumt der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde, Franz Kucs, ein. In einer E-Mail des Straßenverkehrsamtes an eine Anwohnerin hebt ein Mitarbeiter der Behörde ausdrücklich auf den „Außerortscharakter der Strecke“ und die damit verbundenen Geschwindigkeiten hin. Beides habe zu der Empfehlung an die Gemeinde geführt, die gepflasterten Flächen zu entfernen, weil die Sicht der Autofahrer auf dort wartende Fußgänger durch Pflanzenbewuchs nicht möglich sei.

Weiter schreibt die Behörde: „Die Querung der Straße in diesem Bereich sollte nach Ansicht der Verkehrskommission entsprechend der Straßenverkehrsordnung an der nahegelegenen Kreuzung erfolgen.“ Doch für einen Übergang reichten die bislang vorliegenden Zahlen nicht aus, beteuert der Leiter des Ordnungsamtes. In naher Zukunft werde man neue ermitteln.

Ausnahme denkbar

Hoffnung hat Franz Kucs auch durch Veränderungen auf Landesebene: „Da wird viel gemacht, um Querungshilfen zu erleichtern.“ Trotzdem hält der Amtsleiter im Moment als Fazit fest: „Der Überweg ist für uns nicht tot, er liegt derzeit nur auf Eis.“ Doch auch die vom Landratsamt genannten Richtlinien lassen ausdrücklich Ausnahmen zu, nämlich „in begründeten Ausnahmefällen“. Ein solcher Grund könnte auch in dem von der Gemeinde ausgewiesenen Nordic-Walking-Weg liegen. Dieser führt nämlich just an der problematischen Kreuzung von der einen Seite der Straße auf die andere.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018