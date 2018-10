Mehr Bäume, mehr Wohnraum

Im geplanten Baugebiet Neckarhausen-Nord sind 26 Vogelarten nachgewiesen, von der Amsel bis zum Zilpzalp. Das ist ein Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung, die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erfolgt ist. „Das Plangebiet erfüllt eine ökologische Funktion als Nahrungs- und Bruthabitat“, heißt es in dem Bericht der Experten. Mit anderen Worten: Die Vögel brüten hier und finden Nahrung.

Am stärksten betroffen ist demnach der Haussperling, der in großer Schar an den Bestandsgebäuden und Stallungen des Kleintierzuchtvereins brütet. Der Hausrotschwanz ist dagegen nur mit zwei bis drei Brutpaaren an mehreren Vereinsheimen vertreten. Die Baum- und Gebüschbrüter verlieren durch die geplante Ausweisung als Neubaugebiet ebenfalls einzelne Nistmöglichkeiten, profitieren nach Überzeugung der Fachleute aber von den geplanten Neupflanzungen und Pflanzgeboten.

Bernhard Schwoerer-Böhning vom Büro MVV Regioplan erläuterte dem Gemeinderat Edingen-Neckarhausen in dessen jüngster Sitzung Einzelheiten der Untersuchung, bei der auch Fledermäuse und Mauereidechsen festgestellt wurden. Um die Eingriffe in deren Lebensraum auszugleichen, stellt die Gemeinde eine 1,3 Hektar große Fläche im Gewann Hanfstücke in der Nähe des Baugebietes unter Schutz, „zur Pflege und zum Schutz der Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“, wie es in den Erläuterungen heißt.

60 Prozent Gärten

„Gärten machen 60 Prozent der Fläche aus“, erläuterte der Ingenieur die ökologischen Aspekte des Bebauungsplans. 80 Bäume seien im Bestand vorhanden, weitere 80 sollten hinzukommen. Diese Verdoppelung hob Lukas Schöfer (CDU) besonders hervor. Die geplante Ausgleichsfläche an der Kläranlage begrüßte auch Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV), merkte aber kritisch an, dass dadurch weitere landwirtschaftliche Fläche verloren gehe.

Autos als Hitzespeicher?

Der Ausgleich sei „richtig und gut“, unterstrich Michael Bangert (SPD). Zugleich regte er an, über eine Verbesserung des Kleinklimas nachzudenken. Parkende Autos heizten sich auf und wirkten als Hitzespeicher, zitierte er einen Experten. Deshalb solle man sich überlegen, ob man eine Überdachung der Stellplätze zur Auflage mache. Garagen mit Dachbegrünung oder Carports seien denkbar, sagte Schwoerer-Böhning, verwies jedoch zugleich auf die Baukosten: „Da spielt jeder Pfennig eine Rolle.“

„Wir hoffen, dass die Maßnahmen zum Artenschutz greifen“, erklärte Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL). Dies sei keine unnütze Geldausgabe, sondern Verpflichtung. Schwierigkeiten habe man mit dem beschleunigten Verfahren. Dies sei problematisch. Ein so wichtiges Baugebiet solle „nicht hopplahopp“ umgesetzt werden. Das Verfahren sei bereits im April einstimmig beschlossen worden, hielt ihm Bürgermeister Simon Michler entgegen und betonte: „Wir lassen die Bürgerbeteiligung nicht weg, Transparenz wird weiter großgeschrieben.“

Einstimmig beschloss der Gemeinderat schließlich die Ausweisung der Ausgleichsfläche. Mit ihrem Antrag auf ein Verfahren mit Umweltprüfung scheiterte die OGL an der Ratsmehrheit. In den kommenden Wochen haben Bürger und Betroffene nun die Möglichkeit, die Entwürfe einzusehen und sich zu äußern. Auch auf der Homepage der Gemeinde werden die Pläne veröffentlicht. Wenn alles glatt läuft, könnte der Bebauungsplan nach Einschätzung von Dominik Eberle vom Bauamt der Gemeinde bis Ende 2019 rechtskräftig sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018