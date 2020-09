Mehr Geld für Schulsozialarbeit

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen stockt die Halbtagsstelle für Schulsozialarbeit um die Hälfte auf. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Damit kann die seit September 2018 tätige Fachkraft künftig 30 Wochenstunden arbeiten. Hintergrund der Entscheidung ist die Förderpraxis des Landes. Um den Zuschuss von rund 16 000 Euro pro Schuljahr in voller Höhe zu erhalten und den zu betreuenden Schülern gerecht zu werden, wird die Zahl der Wochenstunden jetzt erhöht. Die Gemeinde folgt damit einer Empfehlung des Rhein-Neckar-Kreises. Der Personalkostenanteil der Gemeinde bleibt trotz der Erhöhung gleich, wie es in der Vorlage heißt. Im Schuljahr 2020/21 besuchen rund 470 Schüler die beiden Grundschulen in den Ortsteilen Edingen und Neckarhausen. hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020