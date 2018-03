Mehr Transparenz gefordert

Anzeige

Am Ball geblieben war man auch im Hinblick auf die geplante Fusion mit der DJK. „Nachdem wir in der letzten Jahreshauptversammlung von unseren Mitgliedern beauftragt wurden die Fusion voranzutreiben, wurden drei Arbeitsgruppen gebildet“, erläuterte Döbele. In diesen würden die Themen „Wirtschaft“, „Verein“ und „Recht“ bearbeitet. Die Gruppen seien von DJK und Fortuna paritätisch besetzt worden. Döbele lobte die gute Zusammenarbeit der Vertreter beider Vereine.

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter: Udo Döbele (Aktive), Armin Adler (Jugendabteilung), Dieter Kraus (Privatmannschaft), Christian Andörfer (AH-Abteilung), Wolfgang Lauble (Skat), Annette Carpenter (Wirtschaftsausschuss) und Jürgen Hörth (Ehrenrat). Von einer „Punktlandung“ sprach Finanzchef Klaus Berger in seinem Bericht. Einnahmen und Ausgaben hielten sich in etwa die Waage. Als größter Brocken auf der Ausgabenseite mit rund 7000 Euro erwiesen sich die Instandhaltungsmaßnahmen im Clubhaus. Die Maßnahmen seien ausschließlich mit Eigenmitteln finanziert worden, betonte der Kassenwart. Seitens der Kassenprüfer lobte Tony Esposito die Kassenführung.

Im Anschluss informierte der dritte Vorsitzende, Thomas Ritter-Neumann, über den Stand des Verschmelzungsprozesses mit der DJK. Daran knüpfte sich eine rund einstündige kontroverse Diskussion über Vorgehweise und Informationsbedarf an. Etliche der Anwesenden fühlten sich „nicht mitgenommen“ auf dem Weg zur Fusion, die als solche aber nicht in Frage gestellt wurde. Der Info-Tag mit beiden Vereinen soll umfassende Einblicke in das Procedere geben, auch Vorentwürfe zum Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsvertrag lägen aus, erläuterte Ritter-Neumann.

Nachdem sich die Gemüter aber nicht beruhigten, griff man seitens der Vorstandschaft den Wunsch nach einer eigenen Mitgliederversammlung auf. Mehrheitlich entschieden sich die Anwesenden dafür, dass diese Versammlung nach dem Infotag durchgeführt werden soll. Einstimmig wurde eine Satzungsänderung beschlossen, wonach im Falle einer Fusion das Vereinsvermögen an den Nachfolgeverein übergeht. fer

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018