Mehr weibliche Führungskräfte im Rathaus

Im Rathaus der Gemeinde Edingen-Neckarhausen gibt es im kommenden Jahr eine Reihe von personellen Veränderungen. Das hat Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates angekündigt. Neue Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes wird Nicole Brecht, die bislang in der Bauverwaltung tätig war. Im Bauamt rückt die Architektin Patricia Hauck auf die Stelle der stellvertretenden Amtsleiterin auf.

„Wir müssen im Rathaus etwas umstrukturieren“, sagte Michler zur Begründung. Innerhalb von sechs Jahren sei das nun der sechste Amtsleiterwechsel. Angefangen hatte es mit dem langjährigen Hauptamtsleiter Wolfgang Ding, der im März 2016 in den Ruhestand ging. Bauamtschef Horst Göhrig schied im September 2018 altersbedingt aus. Die Leitung der Stabsstelle beim Bürgermeister wurde nach dem vorübergehenden Ausscheiden von Carola Koch auf Thea-Patricia Arras übertragen. Im Laufe des kommenden Jahres scheiden die Hauptamtsleiterin Elke Hugo und Kämmerer Manfred Kettner aus.

Aufgaben anders verteilt

„Im Hauptamt haben wir die Weichen gestellt und die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt“, berichtete Michler. Hier werde er zunächst selbst die Amtsleitung übernehmen, wie er das zuletzt auch im Bürger- und Ordnungsamt gemacht hatte. Eine neue Aufgabenverteilung könne es geben, wenn Carola Koch aus der Erziehungszeit zurückkehre und wieder mehr Stunden arbeite. „Wer mehr Aufgaben hat, bekommt auch mehr Geld“, kündigte der Bürgermeister an. Eine Bewertung der Stellen stehe aber noch aus, ergänzte er.

In der Kämmerei werde es einen „nahtlosen Übergang mit bewährten Kräften“ geben, sagte Michler. Im Sommer übernehme Claus Göhrig hier die Leitung, Benjamin Gerhold werde sein Stellvertreter. Die Lücke im Bau- und Umweltamt werde mit Melanie Schuster geschlossen. Außerdem rücke hier Janina Schückle nach.

Mit Nicole Brecht (23) wird eine junge Frau in leitender Funktion tätig, die den Beruf von der Pike auf gelernt hat. Im September 2013 begann sie bei der Gemeinde ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Danach war sie in der Kasse tätig, die sie bis Anfang 2018 stellvertretend leitete. Parallel bildete sie sich in Lehrgängen zur Verwaltungsfachwirtin weiter.

Nach dem Ausscheiden von Raimund Hartmann übernahm Nicole Brecht die stellvertretende Leitung im Bau- und Umweltamt, „Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und freue mich sehr drauf“, sagte Brecht dem „MM“. Dankbar zeigt sie sich für das Vertrauen, das Gemeinderat und der Bürgermeister in sie setzen. Das motiviert auch für die neue Funktion: „Mir macht der Beruf Spaß, das hat alles gut gepasst.“

