Meister Adebar muss nach neuer Gefährtin suchen

Anzeige

Der neugewählte Anlagen-Beauftragte des Kleintierzuchtvereins kümmert sich zusammen mit anderen auch um das meckernde Völkchen. Dieses wird gut versorgt, so dass Besucher nicht „zufüttern“ sollten. „Manche werfen Unmengen an Brot in das Gehege, Ziegen fressen von Natur aus aber Gras und Heu, alles andere macht sie fett und krank“, weiß Rücker. Als Tierpfleger im Heidelberger Zoo kennt er die Vorlieben seiner Schützlinge. Zur Nahrungsergänzung bekommen sie außerdem etwas rohes Gemüse sowie ein paar Apfelstückchen zum Frühstück. Auch sollten die Besucher nicht die Umgebung „abgrasen“, manche der Sträucher seien giftig.

Zu den „Gras- und Kräuterfressern“, wie Rücker formulierte, zählen auch die beiden Nandus. Bei den aus Südamerika stammenden Laufvögeln herrscht übrigens Arbeitsteilung. Während sie sich aufs Eierlegen beschränkt, brütet der Gemahl das Gelege aus. „Er balzt schon kräftig, vielleicht wird’s ja was“,so Rücker. Auch wenn die beiden imposanten Vögel im Streichelzoo als Nachbarn der Ziegen untergebracht sind - lieber nicht streicheln. Die können nämlich kräftig zuschnappen, wovor ein Schild warnt.

Während bei den Ziegen der Bock bereits ganze Arbeit geleistet hat, planen die beiden Jungfernkraniche ihre „Vogelhochzeit“ erst noch. „Wir sind guter Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit mit Kranich-Nachwuchs klappen wird“, ist Helmut Stein überzeugt.

Bei den australischen Trauerschwänen hat es in Sachen Nachwuchs schon geklappt. Während die Eltern ein schwarzes Federkleid tragen, fuseln die drei Kleinen noch im grauen Flaumkleid durch die Gegend.

Der kleine „Zoo“ macht jedenfalls eine Menge Arbeit. „Wir leisten das ja alles ehrenamtlich“, erklärt Kleintierzucht-Chef Gerhard Stein.

In den 15 Parzellen auf der Kleintierzuchtanlage tummeln sich Hühner und Tauben sowie Kaninchen in den verschiedensten Rassen und Farbschlägen. Selbst Sittiche und farbenprächtige Fasane genießen hier ihr munteres Dasein.

Die Kleintierzuchtanlage ist täglich von morgens bis Einbruch der Dunkelheit für Besucher geöffnet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018