Mercedes gestohlen

Unbekannte Täter haben einen in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Edingen abgestellten grauen Mercedes S 500 4MATIC entwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfolgte der Diebstahl im Zeitraum von Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 70 000 Euro. Die bislang eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zum Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch schon davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019