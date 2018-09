Mia Patria entführt ins Land der Götter

Das indonesische Ensemble Mia Patria macht auf seiner Europa-Tour Station in Edingen. Die rund 40-köpfige Gesangs- und Tanzgruppe präsentiert die kulturelle Vielfalt des Inselstaates in der typischen Farbenpracht des Landes. Bei ihrem Auftritt in der Pestalozzihalle am Sonntag, 23. September, um 18 Uhr erwartet die Besucher ein facettenreiches indonesisches Kulturkonzert. Neben dem Musikalischen kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz: In der Pause werden landestypische Spezialitäten angeboten.

Vor zwei Jahren war die Gruppe schon einmal in der Gemeinde zu Gast und hinterließ mit ihrem Auftritt einen nachhaltigen Eindruck. „Es war eine fantastische Vorstellung, die großen Anklang fand“, schwärmt der Vorsitzende der Sängereinheit Edingen, Herbert Jung. Der Gesangverein unterstützt das Konzert der Indonesier organisatorisch.

Neue Show wird gezeigt

Die Chorleiterin der Sängereinheit, Peny Bauer, stammt ebenfalls aus Indonesien. Sie unterhält enge Kontakte zu dem Ensemble, das mit neuen Liedern und einer neuen Show auftritt. Relativ neu im Amt ist auch Dirigent Bernardinus, der die Nachfolge seines plötzlich verstorbenen Vaters Linus Putut Pudyantoro antrat. Unter dem Namen Mia Patria der so viel wie „meine Heimat“ bedeutet, haben sich junge Leute – zumeist Studenten – zu einer bemerkenswerten Musik- und Tanzgruppe zusammengeschlossen. „Musik verbindet Länder und Kontinente und sie trägt zur Völkerverständigung bei“, ist Peny Bauer überzeugt.

Indonesien besteht nicht nur aus zahllosen Inseln, es besitzt auch eine große kulturelle Vielfalt, die in dem Inselreich ganz unterschiedlich gelebt wird. Die Ensemble-Mitglieder aus allen Teilen des Landes haben neben ihren farbenprächtigen Trachten auch ungewöhnliche Musikinstrumente im Gepäck. So werden sie bei ihrem Konzert in Edingen auch auf dem „Angklung“, einem typischen indonesischen Instrument aus Bambus, spielen.

„Musikfreunde erwartet eine eindrucksvolle kulturelle Darbietung, die die Vielfalt Indonesiens hör- und sichtbar widerspiegelt“, versichert die Sprecherin des Frauenchors der Sängereinheit, Brigitte Jäger. Aber nicht nur musikalisch auch kulinarisch wird ein Hauch von Indonesien durch die Pestalozzihalle ziehen. fer

