Michael Kropp tritt als Vize ab

„2018 ist es uns gelungen; den guten Eindruck; den wir bei unseren Auftritten hinterlassen haben; zu festigen.“ Diese Feststellung traf der Vorsitzende der Musikvereinigung Neckarhausen (MVN), Werner Simon, bei der Jahreshauptversammlung in der Viktoria-Gaststätte. Neben dem Rück- und Ausblick standen Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

In seinem Rückblick sprach Simon von einem ganz normalen Jahr. Eine Besonderheit habe die musikalische Begleitung der Primiz von Georg Henn sowie der Jubiläums-Feierlichkeiten zum 50-jährigen Partnerschaftsbestehen mit Plouguerneau dargestellt. Das Jugendblasorchester Windstärke 08, ein erfolgreiches Kooperationsprojekt mit der örtlichen Musikschule, trat wieder mit einem eigenen Konzert im Schlosshof auf.

Im Jahr 2018 hatte die Musikvereinigung insgesamt 20 Auftritte in der Gemeinde und drum herum absolviert. Zurzeit musizieren im Hauptorchester 35 Aktive, davon sieben im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. „Aktuell hat unser Dirigent Csaba Asboth die Aufgabe, uns Musiker, auf unser Jahreskonzert am 13. April vorzubereiten“, ließ der MVN-Chef wissen und fügte an: „Er bringt Ruhe rein, auch wenn es mal hektisch wird.“

Danach kam der Dirigent von Hauptorchester und Jugendblasorchester selbst zu Wort. „Wir haben sehr viele tolle Sachen hinter uns. Das Weihnachtskonzert kam beim Publikum bestens an, es war ein großartiger Erfolg“, konstatierte Asboth. Er lobte die harmonische Zusammenarbeit und freute sich „über die richtig gute Besetzung“ des symphonischen Blasorchesters. Dass gerade auch junge Musiker den Weg zum Orchester gefunden haben und dabei bleiben, bezeichnete Asboth als erfreuliche Entwicklung. Zuletzt habe man sich bei einem Probewochenende für das anstehende Jahreskonzert fit gemacht und ein breites Repertoire eingeübt.

Großer persönlicher Einsatz

In Sachen Finanzen bläst die Musikvereinigung zwar keineswegs auf dem letzten Loch, aber Kassenwart Thomas Roh verzeichnete ein Jahresminus, was unter anderem auf rückläufige Spenden zurückzuführen sei. „Jürgen Düll und ich haben alles geprüft und für gut befunden“, teilte Oliver Stock seitens der Kassenprüfer mit. Nachdem Düll nicht mehr kandidierte, wählte die Versammlung Hans Bolleyer zum Nachfolger.

Nach 20 Jahren als zweiter Vorsitzender, trat Michael Kropp den Rückzug an. „Er war 37 Jahre lang auf den verschiedensten Posten im Vorstand aktiv und ist seit 45 Jahren MVN-Mitglied“, listete Werner Simon auf. Als Zwölfjähriger trat Kropp in die Musikvereinigung ein um Posaune zu lernen. Seine Vorstandsarbeit war, laut Simon, von großem persönlichem Einsatz geprägt. Außerdem sei er an der Einrichtung der Bläserklassen beteiligt gewesen, wodurch Kropp sich ebenfalls Verdienste erworben habe. „Die Musikvereinigung ernennt dich heute zum Ehrenvorsitzenden. Wenn es einer verdient hat, dann ist es der Michael“, konstatierte der MVN-Chef.

Zu seinem Nachfolger im Amt des zweiten Vorsitzenden wurde Götz Kollhoff gewählt. „Menschen die sich aktiv ehrenamtlich einbringen, ihre freie Zeit investieren und ihr Herz an eine Sache hängen, haben es verdient geehrt zu werden“, stellte der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikverbandes Rhein-Neckar, Helmut Spannagel, fest.

