Michler baut Rathaus um und übernimmt Bürgeramt

Bürgermeister Simon Michler baut die Verwaltung der Gemeinde Edingen-Neckarhausen weiter um. Sie gliedert sich künftig in vier Ämter und zwei Stabsstellen. Als Grund nennt Michler unter anderem veränderte Aufgaben, Personalwechsel und neue Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle.

In der Hauptverwaltung bleibt Elke Hugo die Leiterin, Gerhard Fischer ihr Stellvertreter. Aus dem bisherigen Rechnungs- und Steueramt wird nun die Finanz- und Liegenschaftsverwaltung. Die Amtsleitung hat hier nach wie vor der Kämmerer Manfred Kettner, sein Stellvertreter ist Claus Göhrig. Die Leitung des Bürger- und Ordnungsamtes war Anfang des Jahres erneut vakant geworden und wurde deshalb neu ausgeschrieben. Es gab sogar schon eine vielversprechende Bewerbungsrunde, doch dann kam Corona – und bei Michler ein Umdenken.

„Kein Papiertiger“

Er entschloss sich kurzerhand, die Leitung dieses Amtes selbst zu übernehmen. „Das spart der Gemeinde rund 50 000 Euro im Jahr“, rechnet der Bürgermeister vor. Gleichwohl sei diese Aufgabe für ihn „kein Papiertiger“. Vielmehr sei er an dieser Stelle noch näher am Bürger. Seine Stellvertreterin im Bürgeramt ist Alexandra Eckardt.

Das Bau- und Umweltamt bleibt in der Hand von Dominik Eberle, stellvertretende Amtsleiterin wird Nicole Brecht. Das Aufgabenfeld von Thea Patricia Arras als Leiterin der Stabsstelle für politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung ist unter anderem durch die Kommunalisierung der Fähre größer geworden. Außerdem konzentriert sich bei ihr künftig die komplette Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit zwei Ausnahmen: Die Verwaltung der Homepage und das Amtliche Mitteilungsblatt fallen in die Zuständigkeit der neuen Stabsstelle für Digitalisierung, Marketing, Städtepartnerschaft, Kultur und Sportförderung. Die Leitung hat Klaus Kapp.

Wie Arras ist auch Kapp direkt dem Bürgermeister unterstellt. Mit der Digitalisierung liegt eine Aufgabe in seiner Hand, auf die Michler nach eigenen Angaben besonderen Wert legt. „Ich will den Bürgern künftig mehr Dienstleistungen online anbieten“, kündigt er im Gespräch mit dieser Redaktion an. Im Vorfeld der Entscheidung hat es laut Michler viele Gespräche mit den Betroffenen und dem Personalrat gegeben. Außerdem sei es gelungen, Mitarbeiter intern zu fördern, sagte er: „Ich bin froh, dass da jetzt ein Knopf dran ist.“

