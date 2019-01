Michler fragt Bürger zu Baugebieten

Wenn es um die Ausweisung neuer Baugebiete geht, sollen die Bürger mitreden. Das hat Bürgermeister Simon Michler gestern Abend beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen angekündigt. Mit einer Umfrage will er im Laufe des Jahres herausfinden, wo sich die Bürger am ehesten eine Außenentwicklung vorstellen können.

Der Vorschlag der Gemeinde zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans enthält als mögliche Erweiterungsflächen neben dem bereits beschlossenen Gebiet Neckarhausen-Nord (3,6 Hektar) noch das Kappeseck (6,0 Hektar), die Eichendorffstraße (2,5 Hektar) und die Grenzhöfer Straße (3,5 Hektar). In der zweiten Zeitstufe sind Kappeseck II (6,0 Hektar), Lämmerhorst (3,1 Hektar) und das umstrittene Mittelgewann (7,5 Hektar) enthalten.

In seiner mit Schaubildern unterlegten Ansprache ging Michler auf die künftige Entwicklung der Gemeinde ein. Dabei verwies er auch auf das im September vom Gemeinderat beschlossene Kindertagesstätten- und Schulentwicklungskonzept. Auf dessen Grundlage solle im Sommer mit dem Bau der neuen Kita im Gemeindepark begonnen werden, der nach der Etatberatung im Verwaltungsausschuss noch unter einem Vorbehalt steht. Die Sanierung der Pestalozzischule könne ab 2020 erfolgen, wenn Teile der Schule in den Modulbau umziehen können, der bis dahin die provisorische Kita „Neckar-Krotten“ beherbergt.

18 barrierefreie Wohnungen sollen ab Sommer in der Jahnstraße 20 in Edingen entstehen, kündigte Michler an. Die Mieten dort seien sozialverträglich, versicherte er. Um den Bau kümmere sich ein Bauträger, das Grundstück werde in Erbpacht vergeben (wir werden noch berichten). hje

