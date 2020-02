Michler: „Leitbild kein Papiertiger“

„Keine Ausgrenzung wegen Armut“ – so heißt ein neuer Arbeitskreis in der Lokalen Agenda-Gruppe von Edingen-Neckarhausen. Der Name soll Programm sein: „Wir wollen der Entwicklung auch vor dem Hintergrund steigender Altersarmut in der Doppelgemeinde gegensteuern“, warb Herbert Henn als Vertreter des Agenda-Arbeitskreises „Repair Café“ in der jüngsten Ausschusssitzung im Rathaus erfolgreich um die Aufnahme der maßgeblich von Christina Reiß angeregten Initiative für die Gruppe.

„Wir sollten zustimmen“, fand Edgar Wunder (Die Linke) und rannte damit offene Türen ein. Kein Wunder, denn Henn stellte bereits erste Ideen des fünfköpfigen Kreises vor: So sei ein Vorratsschrank am Hallenbad denkbar. Vereine und Volkshochschule könnten kostengünstigere oder Gratis-Karten für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, um Teilhabe am kulturellen Leben zu erleichtern.

„Es geht darum, die Leute diskret aus der Isolation herauszuholen, denn viele schämen sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen“, erklärte Henn. „Ich begrüße das“, sagte Gemeinderat Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) unter Hinweis auf bestehende Angebote wie Schuldnerberatung und Sozialfonds. Für Konkretes, wie es Henn vorschlage, sei die Hilfsbereitschaft besonders hoch. Was auch die bisherigen Agenda-Arbeitskreise Löbliches leisten, kam in den Berichten ihrer Sprecher zum Ausdruck: Seit beinahe acht Jahren betreut Maryvonne Le Flecher das „Projekt Pflanzenbörse“ alleine.

„Am 16. Mai ist wieder eine Veranstaltung geplant“, berichtete sie. „Großen Zuspruch“ erfährt das Projekt Open-Air-Kino, teilte Lutz Rohrmann auch im Namen von Günther Uch und Hermann Ungerer mit. Für „BürgerInAktion“ sprach Hermann Rommel. Bei bislang 15 Veranstaltungen habe das „Repair Café“ mehr als 400 Geräte repariert“, zog Henn eine stolze Bilanz. Seit 2007 organisiert Christina Reiß „Zeit für Advent“. Auch das Projekt der inzwischen 250 „Ökostromer Edingen-Neckarhausen“ laufe „ganz gut“, so Rolf Stahl. Weitere Projekte und ihre Vertreter: „Café Contact“ (Jutta Rinklin) und Arbeitskreis Bauen, Wohnen & Natur (Andreas Collet).

„Für Ihren Einsatz“ dankte Bürgermeister Simon Michler allen. Im Jahr 2000 hatte die Gemeinde den Agenda-Prozess eingeleitet. Den ersten Nachhaltigkeitsbericht präsentierten die beteiligten Gruppen im Oktober 2008. Über „Klimaschutz plus“ informierte Peter Kolbe von der Heidelberger Beratungsagentur KliBA. Die Photovoltaikanlage auf dem neuen Tennisgebäude am Sportzentrum sei im September an den Start gegangen. Der erzielte Gewinn diene zu 100 Prozent dem Gemeinwohl. Inzwischen betreibe man zehn solcher Anlagen.

All das beweist Michler: „Das Leitbild Edingen-Neckarhausen ist kein Papiertiger.“ Dennoch gab es in der Sitzung eine Aussprache darüber, wie man es im Rat und in der Verwaltung noch besser handhaben könne.

Ziele klar formulieren

Es sollte im Vorfeld einer Entscheidung klar sein: „Welche Ziele werden mit welchem Beschluss umgesetzt?“ So fasste es Reiß in Worte. Was die Gemeinde in puncto Klimaschutz durch die Umstellung auf LED-Licht in den Sporthallen an Einsparungen erziele, führte die Umweltbeauftragte Vivien Müller aus.

Sie regte an, bei Vereinsfesten auf Einweggeschirr künftig zu verzichten. Bei der Aktion Stadtradeln ab 2. Mai künftig stärker auf tatsächliche Autovermeidung hinzuweisen, bat Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV). pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020