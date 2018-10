Michler: „Pflege und Erhalt sind wichtig“

„Die Fischkinderstube ist eine Ausgleichsmaßnahme für den verbauten Neckar und die vorhandenen Fische sind die Maßgabe“, stellte Wolfgang Reuther fest. Der ehemalige Präsident des Landesfischereiverbandes und Chef der Rhein-Neckar-Pachtgemeinschaft war der ursprüngliche Initiator des zwischenzeitlich fischreichen Seitengewässers. Bei der Spendenübergabe zugunsten der Fischkinderstube von insgesamt 8000 Euro ging er noch einmal kurz auf deren Entstehungsgeschichte ein.

„Wir haben gleich zwei Schecks mitgebracht, einer in Höhe von 5000 Euro, von Edeka Südwest und unser eigener, mit 3000 Euro dotierter Scheck“, freute Anglervereins-Vorsitzender Hans-Jürgen Weißling über den beachtlichen Gesamtbetrag. Der Leiter des örtlichen Edeka Marktes, Holger Völkle, hatte im Jahr 2015 bei einer Ausschreibung der Umweltakademie in Verbindung mit Edeka die Fischkinderstube als nachhaltiges Projekt vorgeschlagen. Unter dem Slogan „Unsere Heimat unsere Natur“, erhielt sein Vorschlag den Zuschlag. „Es ist eine tolle Sache, dass wir mit dem Geld als örtlicher Markt, eine örtliche Einrichtung unterstützen können“, betonte Völkle.

Vor drei Jahren war die Fischkinderstube aber noch in der Planungsphase, so dass es erst jetzt, nach ihrer Fertigstellung, zur Übergabe kam. Stattliche 3000 Euro übergab Anglervereins-Vorsitzende Weißling zudem für Pflegemaßnahmen des Refugiums. „Unser Anglerverein hat in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen mit einem Festbankett gefeiert.

Anstatt Präsente baten wir um Spenden für die Fischkinderstube, die die Fischerei mit ins Rollen gebracht und von Beginn an unterstützt hat“, betonte Weißling. Aus Anlass des Jubiläums waren 2600 Euro zusammengekommen, die vom Anglerverein auf 3000 aufgestockt wurden.

„Die Fischkinderstube wird von Fischen und Menschen gut angenommen, so dass uns Erhalt und Pflege besonders wichtig sind“, konstatierte Bürgermeister Simon Michler. Zwar stelle das eine zusätzliche Aufgabe für den kommunalen Bauhof dar, aber auch die grasenden Enten und Gänse hielten den Uferbewuchs kurz.

„Hier ist das beste Stück vom Neckar als Flachwasser- und Laichzone, ansonsten ist der Fluss längst zu einem Kanal geworden“, stellte Wolfgang Reuther fest. Nachdem es vor Jahren hier „keinen Hecht, keinen Zander und kaum noch Rotaugen gegeben habe“, hatte sich Reuther für die Entstehung eines solchen Seitengewässers eingesetzt und das mit Erfolg.

„Heute gibt es in der Fischkinderstube wieder Fische ohne Ende, das ist ein tolles Ergebnis auch wenn zunächst keineswegs alle für dieses naturnahe Seitengewässer gewesen sind“, bemerkte Reuther dazu. „Hier passt wirklich alles zusammen und es wertet unsere Gemeinde weiter auf“, ergänzte das Ortsoberhaupt.

Der neue Bauamtsleiter, Dominik Eberle, wies noch darauf hin, dass sich Gruppen gerne bei der Gemeinde anmelden können und bei Bedarf einen Schlüssel zur Nutzung der Toilette in der gegenüberliegenden Kleingartenanlage erhalten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018