Michler setzt auf Kompromiss

Über die umstrittene Bebauung der Tennisplätze im Ortsteil Edingen wird der Gemeinderat erst im November entscheiden. Das hat Bürgermeister Simon Michler auf Anfrage bestätigt. Ursprünglich sollte das Projekt in der Sitzung heute Abend abgesegnet werden.

Nach wie vor umstritten ist das Ausmaß der Bebauung. Anwohner beiderseits der Tennisplätze wollen eine möglichst moderate Bauweise mit wenigen Wohneinheiten, die Gemeinde strebt dagegen eine zweistellige Zahl von Wohnungen auf dem Areal zwischen den beiden Quartieren Hundertmorgen und Vogelskorb an.

320 Unterschriften gesammelt

Kritiker des Projektes haben sich in der Initiative „Wir für den Park“ zusammengeschlossen, weil sie auch den Baumbestand zwischen Tennisplätzen und Schulgelände erhalten wollen. Für eine entsprechende Petition haben sie inzwischen nach eigenen Angaben mehr als 320 Unterschriften gesammelt. „Der Bürgermeister müht sich redlich um einen Kompromiss“, erklärt Michael Krüger von der Initiative. „Wir suchen einen gemeinsamen Weg“, bestätigt der Bürgermeister. Allerdings macht er auch deutlich, dass es für die Gemeinde eine Schmerzgrenze gibt: „Es ist fraglich, ob sich das mit 20 Wohnungen lohnt.“ Denkbar hält Michler eine Zahl von 25 Wohneinheiten.

Städteplaner aktiv

Wie diese auf dem vorhandenen Gelände untergebracht werden, so dass das Ganze auch noch „nach etwas aussieht“, das soll Städteplaner Fischer in einer weiteren Variante ermitteln. „Der hat ein gutes Gespür dafür“, glaubt Michler und zeigt sich „guter Dinge“, dass man bei dem kleinen Baugebiet am Ende zu einer für alle Seiten vertretbaren Lösung kommt.

Was den Rodelhügel angeht, können die Anwohner einen Erfolg verbuchen. Es scheint so, als würde die Erhebung am Rande des Parks auf jeden Fall erhalten bleiben. Ob sie sich mit 25 Wohneinheiten als Kompromiss zufrieden geben kann, will die Initiative „Wir für den Park“ in einem internen Treffen heute Abend beraten.

Aus den Fraktionen gibt es unterschiedliche Signale zu dem Projekt, wie zuletzt die Sommerinterviews des „MM“ gezeigt haben. „Wir halten nichts davon, da jetzt massiv abzuspecken“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Zachler. „Die zuletzt diskutierte massive Bauweise werden wir nicht mittragen“, erklärte der CDU-Sprecher Bernd Grabinger. „Nur ein paar kleine Häuschen da hinzustellen, wäre vergeudeter Platz“, findet Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL). Diplomatisch antwortete im Interview Hans Stahl von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL): „Wir als Gemeinde müssen den Spagat schaffen, die Bedenken zu berücksichtigen und gleichzeitig Erlöse zu erzielen.“

Neubau wird teurer

Der Verkauf des Geländes soll unter anderem dazu beitragen, dass der Neubau von Tennisplätzen und Vereinsheim im Sportzentrum finanziert werden. Hier stehen jetzt bereits Mehrkosten im sechsstelligen Bereich ins Haus, wie Michler gestern dem „MM“ sagte. Über die Auftragsvergabe dazu entscheidet der Gemeinderat heute.

