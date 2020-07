Michler sieht trotz Neubau Defizit bei Kita-Plätzen

Auch nach Fertigstellung der Kita „Neckar-Krotten“ im Gemeindepark Edingen reichen die Kindergartenplätze in der Gemeinde möglicherweise nicht aus. Das hat Bürgermeister Simon Michler jetzt im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Vor allem in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen sei der Bedarf höher als das Angebot an Plätzen.

Am vergangenen Mittwoch hatte sich der Kinder-, Jugend und Schulausschuss mit aktuellen Zahlen befasst, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Danach wird laut Michler auch die sechste Gruppe in der neuen Kita voll, und trotzdem reiche das Angebot vermutlich nicht für alle Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. „Das ist alles sehr dynamisch“, beschreibt der Bürgermeister die aktuelle Entwicklung.

Wenn die neue Kita im Sommer 2021 in Betrieb gehen kann, werden die Räume im provisorischen Modulbau an der Pestalozzischule frei – eigentlich. Denn inzwischen schließt Michler nicht mehr aus, dass auch dort noch Kinder betreut werden müssen, wenn die übrigen Plätze tatsächlich nicht ausreichen. Das stellt die Gemeinde wiederum vor neue Herausforderungen. Denn der zunächst nur gemietete und später gekaufte Modulbau sollte zum Ausweichquartier für die Pestalozzischule werden, während dort dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

„Es ist gut möglich, dass wir für die Schule neue Module aufstellen müssen“, erläutert Michler. Unterdessen liege ein erster Entwurf für die Sanierung der Schule vor. Die Hochbauchefin der Gemeinde, Patricia Hauck, und die Architekten bildeten eine Arbeitsgruppe, um weitere Details zu beraten. Im Herbst will Michler den Themenkomplex Schule und Kindergarten dann öffentlich diskutieren. Eine Kostenschätzung für die Schule gibt es noch nicht. Experten gehen aber davon aus, dass die Sanierung einen Betrag in Millionenhöhe verschlingt.

Der Neubau der Kita „Neckar-Krotten“ beschäftigt den Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. Juli, um 18 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle noch einmal. Dann soll der letzte Auftrag vergeben werden. Die Gestaltung der Außenanlagen war ursprünglich mit rund 640 000 Euro kalkuliert, das jetzt vorliegende günstigste Angebot liegt um fünfeinhalb Prozent höher. Allerdings enthält es auch eine zweijährige Entwicklungspflege, wie es von der Verwaltung zur Erläuterung heißt. Bäume, Sträucher und Grün werden also nicht nur angelegt, sondern in der Anfangszeit auch noch gepflegt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020