Mit dem Bus zur Priesterweihe

Am Sonntag, 13. Mai, wird Diakon Georg Henn aus Neckarhausen in Freiburg durch Erzbischof Stephan Burger zum Priester geweiht. Eine Woche später steht die Heimatprimiz an. Ein Bus fährt am 13. Mai um 9.30 Uhr an der Haltestelle „Neckarhausen Schloss“ ab. Weitere Zustiegsmöglichkeiten sind „Neckarhausen Brücke“ und „Neckarhausen West“. Nach der Ankunft in Freiburg wird genügend Zeit für ein Mittagessen in kleinen Gruppen sein. Gegen 13.30 Uhr wird das Münster für die Priesterweihe geöffnet. Im Anschluss an die Weihe etwa gegen 17 Uhr findet ein Sektempfang für alle im Priesterseminar Collegium Borromaeum statt. Gegen 19 Uhr wird der Bus aus Freiburg in Richtung Neckarhausen wieder aufbrechen. Anmeldungen: 06203/22 16. red