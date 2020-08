Mit drei Kindern gefangen im Aufzug

Eingesperrt auf engem Raum – das kann schnell Panik auslösen. Die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen ist nach eigenen Angaben am vergangenen Sonntag zu einer solchen Lage alarmiert worden. In der Straße Hinter der Kirche im Ortsteil Edingen war ein Aufzug mit vier Personen in einem Mehrfamilienhaus stecken geblieben. Die Kameraden der Feuerwehr, unter ihnen ein Aufzugsmeister, kontrollierten die Funktion und konnten den Lift auf die Schnelle nicht wieder gangbar machen.

Während Feuerwehrleute die drei Mädchen und die Erwachsene durch einen Spalt in der Tür mit Wasser versorgten und betreuten, gelangten die Einsatzkräfte durch einen Schacht auf das Kabinendach und öffneten daraufhin die Tür des Aufzugs. Die vier eingesperrten Insassen konnten sichtlich erleichtert und unverletzt befreit werden. Der Aufzug wurde vorsorglich stillgelegt, bis dieser durch eine Fachfirma repariert ist. red

