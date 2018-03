Mit Elan ins Jubiläumsjahr

Anzeige

Bei der Hauptversammlung des evangelischen Singkreises Neckarhausen blickte Vorsitzender Christian Huy auf ein ereignisreiches Jahr zurück. In ein noch Ereignisreiches ist der Singkreis gestartet. In 2018 feiert der Chor sein 100-jähriges Bestehen. Ihm gehören aktuell 48 Sängerinnen und Sänger an, so dass man für jeden Anlass stimmlich gut aufgestellt sei, betonte der Vorsitzende.

„Kirchenmusik ist nicht beliebig, die Töne bilden eine ganz eigene Sprache“, sagte Pfarrerin Antje Pollack zu Beginn. Gerade im zu Ende gegangenen Luther-Jahr, zum Reformations-Jubiläum, habe sich gezeigt, dass sich Geschichte mit Klang, Frömmigkeit und Christlichkeit verbinden lasse. Sie dankte Edda Knobloch für ihr 40-jähriges aktives Singen und dem damit verbundenen klangvollen Beitrag zum Chor.

„Wir waren wieder gut beschäftigt“, stellte Christian Huy in seinem Rückblick fest. Er listete die zahlreichen Aktivitäten des Chors sowohl gesanglich als auch im Hinblick auf die Beteiligung bei „Rund ums Schloss“ auf. Als Jahreshöhepunkt bezeichnete er die anspruchsvolle Bach-Kantate „Gott der Herr ist Sonn und Schild“, die am Reformationsfest in der Kirche aufgeführt wurde. „Dieses Werk stellte die Feuertaufe für unseren Chorleiter Manuel Knoll dar, der seit rund einem Jahr mit uns arbeitet“, bemerkte Huy. Trotz der von einigen beklagten mangelnden Konstanz der Probeteilnahme sei auf die Chormitglieder Verlass: „Zu jedem Anlass stellt der Singkreis einen stattlichen Chor und zeigt sein großes Können“, betonte der Vorsitzende. Keine Probe versäumt hat Jutta Guthmann. Sie hat sich zudem bereit erklärt die bisherige Notenwartin Margit Feige in ihrer Arbeit zu unterstützen.