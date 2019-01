Mit Ford Mustang gegen Audi geprallt

Aus bislang unbekannter Ursache hat ein 60-Jähriger aus Ladenburg am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Ford Mustang verloren. Dies meldete gestern die Polizei. Deswegen prallte der Mann in der Hauptstraße (K 4138) gegen einen am Straßenrand geparkten Audi A 6. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Beamten Polizei auf insgesamt etwa 70 000 Euro bezifferten. Verletzt wurde niemand. Alkohol war bei dem Unfall nicht im Spiel. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. pol

