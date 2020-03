Mit Kettensäge verletzt

Ein Mann hat sich am Samstagmorgen in Neckarhausen (Eichendorffstraße) bei Baumfällarbeiten mit einer Kettensäge am Handgelenk verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, arbeitete der Senior in sechs Metern Höhe und musste mit einer Drehleiter gerettet werden. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versorgte ein Bekannter, der ebenfalls vor Ort war, die Wunde und versuchte, den unter Schock stehenden Mann zu beruhigen. Auf Rückfrage teilte die Feuerwehr mit, dass der Mann bei seinen Arbeiten mit Gurten gesichert war und Schnittschutzkleidung trug – Fällarbeiten habe er nicht zum ersten Mal durchgeführt. Weil die Einsatzkräfte zunächst von schwereren Verletzungen ausgingen, war zusätzlich ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der Mann konnte aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. vs

