Anzeige

Auch organisatorisch sei man weitergekommen. Sie erwähnte den Wechsel in den Gemeindesaal St. Michael als idealem Probenort und zwischenzeitlich verfüge man auch über Podeste für die Auftritte. Nicht ganz so einfach gestaltete sich die Suche nach einem neuen Dirigenten. „Die Dekanate konnten uns hier nicht helfen und so haben wir aus der Not ein praktikables Dirigentenmodell gemacht“, erläuterte Buschulte-Ding. Zwischenzeitlich arbeite man vorrangig mit zwei Studenten an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik zusammen. Der jüngere, Till Otto, wird dabei in Sachen gemeindepraktischer musikalischer Kompetenz vom älteren Andre Kraushaar, unterstützt. „Ziel ist es, das Till, in absehbarer Zeit den Chorleiter-Posten bei uns übernimmt“, sagte Isabell Scheibe. Der junge Mann aus Sachsen sei nicht nur talentiert und ein hervorragender Klavierspieler, er wachse auch langsam in die Aufgabe hinein.

Stimmlich gut aufgestellt

Ums Geld ging es im Anschluss bei Finanzchef Götz Ding. Er informierte über die geordnete Kassenlage. Erfreulich in 2017 sei nicht nur das gute Spendenaufkommen, sondern auch der Anstieg auf 109 Mitglieder gewesen. Kein Weg zu weit ist Hubert Hanf, der regelmäßig aus Mutterstadt zu den Chorproben anreist. Seitens der Kassenprüfer lobte Maria Zeh die einwandfreie Kassenführung. Norbert Hefner leitete die Entlastung der Vorstandschaft ein. Er lobte die gute Mischung zwischen moderner und traditioneller Chormusik und bezeichnete den Chor als motiviert und stimmlich gut ausgestellt. „Richtig gut“, stehe man auch auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit St. Martin da, ergänzte die Vorsitzende, die ebenso wie ihre Vorstandskollegen einstimmig gewählt wurde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018