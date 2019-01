Mitglieder kommen heute aus allen sozialen Schichten

„Das Interesse an unseren Veranstaltungen war durchweg gegeben und die Resonanz positiv“, freute sich die Edinger Landfrauen-Chefin Andrea Koch. Der Tätigkeitsbericht, den die Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung verlas, fasste ein umfangreiches Pensum zusammen. Dazu zählten Vorträge, Exkursionen, Kreatives für Küche und Haus sowie sportliche Aktivitäten. Rund 60 Frauen und zwei Männer waren zu der Jahreshauptversammlung in den „Friedrichshof“ gekommen. Sie erfuhren, dass die „Frauen vom Land“ mittlerweile aus allen Berufen und sozialen Schichten stammen.

„Kerwe-Gretel“ war Pensionsgast

Im letzten Jahr beteiligte sich der Verein zudem beim Ferienprogramm der Gemeinde und öffnete mit einem kulinarisch-kulturellen Angebot ein „Türchen“ im Rahmen von „Zeit für Advent“, dessen Erlös gespendet wird.

Im vergangenen Dezember befand sich sogar ein „Entführungsopfer“ unter den zahlreichen Besuchern. Die Kerwe-Gretel der Edinger Kälble galt lange Zeit als verschollen und war unverhofft bei den Landfrauen wieder aufgetaucht. „Wir haben sie nicht entführt, sondern nur in Gewahrsam genommen und den Pensionsgast gegen eine kleine Auslöse für die Logis wieder den rechtmäßigen Besitzern übergeben“, informierte Schriftführerin Steffi Würsch.

Bekannt sind die Landfrauen aber vor allem durch ihr Kerwe-Café mit einer Vielzahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten. Die Einnahmen aus der Kerwe-Veranstaltung trugen mit zum Kassenplus bei, von dem Kassiererin Andrea Wenske-Bauer berichtete. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Annelie Heitz eine ordnungsgemäße Kassenführung. Als weitere Kassenprüferin wurde Birgit Roth gewählt. Der Verein hat übrigens nicht nur weibliche, sondern auch sieben männliche Mitglieder.

Männlicher „Zugewinn“ im Verein

Von diesen Förderern profitiere man besonders, so Koch. Ihren Mitgliedsbeitrag dürfe der Verein ganz einbehalten, ohne dass Abgaben an die Verbände fällig werden, freute sich die Vorsitzende über den männlichen „Zugewinn“. Auch die Herren sahen Vorteile. „Der Verein ist das ganze Jahr über aktiv und bereichert das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde nachhaltig“, begründete Klaus Kapp seine Mitgliedschaft.

Aktuell zählt der Verein 135 Mitglieder; als Koch 2012 das Amt der Vorsitzenden übernahm, gab es gerade mal 65 Landfrauen. „Ohne mein tolles Vorstandsteam wären wir nur halb so erfolgreich“, wiegelte die Landfrauen-Chefin ab. Vor 25 Jahren trat sie, selbst noch eine „klassische Landfrau“, der Organisation bei und wurde nun für ihr rundes Jubiläum geehrt und auch dafür, dass sie seit ihrem Eintritt in der Vorstandschaft aktiv war. Ebenfalls seit 25 Jahren dabei sind Elke Jung und Birgit Roth.

Nach dem Ende des offiziellen Teils gab es einen Bildervortrag von Stephan Kraus-Vierling. Er nahm sein Publikum mit auf den „Kraut- und Rübenweg“ durch die idyllische Vorderpfalz. fer

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019