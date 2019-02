Mitglieder räumen das Feld

Noch bevor die Jahreshauptversammlung los geht, will der Erste Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Neckarhausen den „MM“ wissen lassen: „Der Verein wird auf keinen Fall aufgelöst!“ Denn dies, so sagt er, hätten die Mitglieder zu bestimmen – und nicht die Gemeinde. Man merkt Kaya Erdogan die Anspannung deutlich an. Immerhin geht es um die Zukunft des Vereins. Damit die Gemeinde ihr Baugebiet Neckarhausen Nord realisieren kann, sollen die Kleintierzüchter die am Ortsrand gepachteten Parzellen räumen. Die Frist dafür hatte das Rathaus bereits verlängert.

„Wir haben heute zwei Anwälte eingeladen, die uns noch einmal unsere Rechte erklären, falls wir denn überhaupt noch welche haben“, so der aufgebrachte Vereinschef. Es gehe hier schließlich nicht um einen Verein, der nur „ein, zwei Jahre“ bestehe.

Insgesamt 14 Mitglieder versammelten sich am Wochenende im Vereinsheim, um zu hören, wie es nun weitergeht. Bei der Begrüßung entschuldigte der Vorsitzende die Abwesenden, darunter den zweiten Vorstand. Alle seien samstags mit ihren Berufen beschäftigt. „Das Treffen hätte lieber an einem Sonntag stattfinden sollen“, folgerte er. Über die neuen Anwälte sei er aber froh, da er denke, der vorherige habe den Verein womöglich falsch beraten. Der neue, aus Ludwigshafen stammende Rechtsanwalt Bülent Döger, empfahl den Anwesenden dringend, dem Wunsch der Gemeinde nachzugehen: „Das Urteil ist schon rechtskäftig, es gibt für den Verein keine Chance mehr.“ Das Einzige, was die Mitglieder eventuell erreichen könnten, sei, einen Schadensersatz geltend zu machen. Die Kritik eines Mitglieds, weder schriftlich noch mündlich informiert worden zu sein, konnte der Vorstand ausräumen.

„Also, sollen wir es probieren?“, fragte ein weiteres Mitglied. Die ehrliche Antwort des Anwalts fiel ernüchternd aus: „Ich empfehle es den Leuten, die einen Rechtschutz haben. Auf den ersten Blick stehen die Chancen auf einen Schadensersatz allerdings nicht gut.“

Vereinsvorsitzender Erdogan erinnerte daran, dass die Gemeinde dem Vorstand damals 500 Euro pro Anlage angeboten, jedes Mitglied dies aber abgelehnt habe. Die Stimmung der Teilnehmer blieb entsprechend im Keller. Die Anwesenden zeigten sich aber trotz allem der Gemeinde gegenüber dankbar, dass diese die Frist immer wieder verlängert habe.

Das nächste Treffen wird nun ein Arbeitstag sein, an dem alle anpacken und ausräumen sollen. Den Rest erledige die Gemeinde, die Kosten trage ebenfalls sie. Nach Auskunft aus dem Rathaus schlägt der Abriss mit 100 000 Euro zu Buche.

„Uns wurde kein Stück, kein Meter als Alternative angeboten“, äußerten sich die Mitglieder Jürgen Hippe und Erdogan auf „MM“-Nachfrage gleichwohl enttäuscht.

Eine Fusion mit den Edinger Züchtern komme nicht in Frage, da die Pacht teuer sei und es dort sowieso keinen Platz mehr gebe, sagten sie.

