Mittelgewann im Blick

„Die Leute, die hierherkommen, sind durch eine gemeinsame Geschichte miteinander verbunden, der zumindest vorläufige Erhalt des Mittelgewanns hat uns zusammengeschweißt.“ Diese Feststellung traf Enzo Ermarth beim Sommerfest der Bürgerinitiative (BI) Mittelgewann in Edingen. Gefeiert wurde im gepachteten Garten der Familie Lauble, einem kleinen, versteckt gelegenen Paradies von denen es im Mittelgewann noch einige gibt.

Das Sommerfest war auch ein kleines Abschiedsfest für Anne Krug, neben Enzo Ermarth und Stefan Brendel die dritte im Sprecher-Team. Sie wechselt ihren Wohnsitz und zieht von Edingen nach Kiel. „Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, hier sesshaft zu werden und Wurzeln zu schlagen, aber mein Mann erhielt in Norddeutschland ein tolles Stellenangebot, so dass die ganze Familie dorthin umzieht“, bemerkte die BI-Aktive und fügte an: „Unser gemeinsames Engagement war für mich eine wertvolle Erfahrung, ich habe viel gelernt.“ Was das Mittelgewann betreffe, sei sie froh, dass es erst einmal gerettet wurde.

Im Schatten alter Obstbäume standen Tischen Bänke bereit, die zum gemütlichen Verweilen einluden. Das urige Grün machte die Hitze trotz schweißtreibender Temperaturen erträglich. „Hier bin ich Mensch, ich darf ich’s sein“, scherzte ein Hitzegeplagter.