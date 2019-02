„Mix ’n Match“ der Szenemacher

Am Samstag, 23. Februar, 19.30 Uhr, lädt die in Edingen-Neckarhausen beheimatete Improvisationstheatergruppe „Szenemacher“ zum mittlerweile sechsten Mal zu dem von ihnen selbst entwickelten Showformat „Mix‘ n Match“ im alten Nordbahnhof in Neu-Edingen/Friedrichsfeld ein. Hierbei treten die Schauspieler unterschiedlichster Impro-Gruppen – dieses Mal unter anderem aus Aschaffenburg, Wiesbaden, Heidelberg und Mannheim – in diversen Games mit- und vor allem gegeneinander an. „Wir haben ein recht großes Einzugsgebiet und immer wieder Zuschauer da, die bis zu 50 Kilometer Fahrt auf sich nehmen“, sagt Mitgründer Markus Rohr stolz: „Schließlich sind wir ja auch die Einzigen, die dieses Format auf die Bühne bringen.“ Der Eintritt ist frei, am Ende kreist ein Hut für Spenden. Die Veranstalter empfehlen eine Reservierung vorab per Telefon (0176/23159189) oder per E-Mail (info@die-szenemacher.de). red

