„MM“-Aktion verbindet Leser

Seien es Besorgungen, Gassigehen mit dem Hund oder einfach nur ein Telefonat – in Zeiten, in denen das Coronavirus zu erheblichen Einschränkungen Lebens führt, will auch der „Mannheimer Morgen“ Menschen helfen, die Unterstützung brauchen. Dafür hat diese Zeitung Mitte März die Aktion „ZusaMMenhalt“ gestartet, bei der Hilfesuchende und Helfer zusammengebracht werden. 47 „Pärchen“ konnten seitdem verbunden werden, darunter auch in Schriesheim und Heddesheim. Insgesamt meldeten sich weit mehr als 100 Personen, die Unterstützung angeboten haben.

Sie benötigen Hilfe oder wollen selbst gerne helfen? Dann kontaktieren Sie uns per Mail an: zusammenhalt@mamo.de oder telefonisch unter 0621/392-23 35. Wir bitten um Verständnis, dass vorerst nur „MM“-Abonnenten an der Aktion teilnehmen können. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020