Morgenweb bringt Finder ans Ziel

Bargeld, Ausweis, Papiere: Der Geldbeutel, den ein Berliner vergangene Woche in einem Edeka-Markt in Wedding fand, hatte es buchstäblich in sich. So erfuhr der Finder zwar den Namen der Eigentümerin, deren Adresse oder Telefonnummer suchte er jedoch vergeblich. Also tippte er den Namen in eine Suchmaschine und stieß so auf einen Artikel im Morgenweb. Denn die Börse gehört Sina Montassere (Bild), der früheren Integrationsbeauftragten der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, über die der „MM“ zuletzt bei deren Abschied berichtet hatte. Der Finder wählte die Nummer der Redaktion, landete zunächst im Zentralsekretariat und schließlich beim Autor des Artikels. Seine Bitte: Man möge doch die Dame kontaktieren.

Gesagt, getan: Der Redakteur schrieb ein paar Zeilen per E-Mail an Sina Montassere und erhielt wenig später Antwort. „Das ist wirklich sehr nett, dass Sie mir so schnell geschrieben haben.“ Den Verlust des Geldbeutels hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt, wie sie am Sonntag am Telefon verriet. Sie machte sich also schnell noch einmal auf dem Weg zu ihrem Supermarkt in Wedding und holte sich die Börse wieder.

Von Weltreise zurück

Montassere, inzwischen 32, hatte im Frühjahr 2019 ihre auf drei Jahre befristete Tätigkeit bei der Gemeinde beendet und sich mit ihrem Mann auf Weltreise begeben. Zehn Monate lang waren sie in Asien, Süd- und Nordamerika unterwegs. „Das war richtig schön“, schwärmt sie: „Man gewinnt noch einmal ganz andere Eindrücke von der Welt.“ Neben vielen schönen Dingen gab es aber auch einschneidende Erfahrungen. Der Klimawandel werde vielerorts sichtbar, erzählt Montassere und nennt die Karibik als Beispiel. In Mexiko seien die Strände und das Meer voll mit stinkenden Algen, die nur durch die Erwärmung des Wassers wachsen. Seit drei Wochen ist sie nun in Berlin und sucht eine neue berufliche Herausforderung. Und eine dauerhafte Wohnung: „Im Moment wohnen wir noch zur Zwischenmiete.“ BILD: emmerich

